Los retos de los nuevos líderes

Rappi y la tecnología para construir el futuro

Edwin Bohórquez Aya

Cofundador de Rappi Inc., empresa que entrega todo tipo de productos y servicios a consumidores finales apoyándose en su plataforma integral de logística on-demand instantánea, con presencia en México, Colombia, Argentina y Brasil. Previo a Rappi, cofundé Grability Inc. (2013), plataforma para compras en dispositivos móviles y estándar para marcas en España, Chile, Inglaterra, India, Turquía y México. Asimismo, Sebastián cuenta con experiencia en el sector financiero y desarrollo de negocios desde 2008.

¿Qué es Rappi?

Rappi es uno de los emprendimientos colombianos que están transformando al mundo y llevando lo mejor de nuestro país a otras latitudes. Nació en 2015, impulsada por Simón Borrero, Felipe Villamarín y por mí, con la idea de que conectando a las personas se genera desarrollo, se transforma el comercio y se simplifica la vida de los consumidores.

En ciudades densas y caóticas, donde el tiempo se ha convertido en una necesidad, hemos entendido el impacto de la tecnología para los ciudadanos y logramos desarrollar esta nueva forma de hacer comercio en Latinoamérica, al migrar lo mejor del mundo “offline” hacia el “online”, y permitir a las personas recuperar tiempo mientras continúan con sus obligaciones del día a día.

De esta forma ofrecemos una solución innovadora que integra consumo, comercio y distribución. Hoy estamos presentes en cuatro países, cerca de 25 ciudades y contamos con 5.000 comercios aliados en diversas verticales. Asimismo, hemos llegado a más de dos millones de órdenes al mes.

Me siento muy orgulloso de decir que hemos logrado hacer los levantamientos de capitales más importantes en el mundo del emprendimiento tecnológico en Latinoamérica, en una mezcla de los mejores fondos de Silicon Valley, pero también de algunas empresas locales, con mucha experiencia y conocimiento.

¿A cuántas personas han impactado?

Empiezo por decirte que estamos trabajando todos los días por ser el emprendimiento tecnológico más importante que ha salido en la historia del continente, y para lograrlo contamos con un gran equipo que empezó con 10 trabajadores y hoy cuenta con cerca de 1.000 en Colombia, Argentina, México y Brasil. Gracias a ellos, más de dos millones de personas han descargado Rappi en Latinoamérica y han logrado recuperar gran parte del tiempo que antes invertían en salir a un supermercado o hacer otras compras. Igualmente, hemos impactado de forma positiva a cerca de 6.000 rappitenderos, quienes al conectarse a Rappi reciben ingresos adicionales en sus tiempos libres.

Pero no nos quedamos ahí y hemos trascendido al revolucionar la forma de vender de grandes superficies. Los “retailers”, como restaurantes, supermercados, tiendas, y marcas de consumo masivo, ven en Rappi una oportunidad mucho más dinámica, innovadora y sobre todo efectiva, ya que tienen perfiles de clientes que consumen varios tipos de productos y servicios que pueden ser o no, substitutos de sus portafolios de soluciones.

Por ejemplo, hemos implementado productos como las “dark kitchens”, porque quisimos apoyar a emprendedores que solos es muy difícil que se expandan. Al conocer sus consumidores, sus necesidades y las zonas de mayor demanda, hemos logrado hacerlos visibles en la plataforma para millones de personas, reducirles costos y optimizar su modelo de negocio. Ejemplo de ello son Home Burgers en Bogotá, que ya tiene varias cocinas y ha explorado varias zonas; Smoking Burgers o Masa.

Estamos convencidos de que el impacto debe traspasar fronteras y por eso seguiremos ofreciendo crecimiento a nuestros trabajadores y aliados, así como calidad de vida a los clientes.

¿Cómo está planeada la expansión de Rappi y en cuánto tiempo?

Nos hemos centrado en Latinoamérica. Estamos trabajando para aterrizar muy pronto en Chile y abrir en más ciudades de Argentina, a donde llegamos recientemente con una gran acogida. Además, estamos analizando aperturas en Suramérica y en Centroamérica.

¿Qué tan sostenibles son los negocios tecnológicos?

Sin duda la tecnología es la herramienta que nos está permitiendo construir el futuro. Estoy convencido de que todas las empresas, independientemente del sector, deben verla de esta forma.

En mi caso, considero que los negocios tecnológicos como Rappi tenemos la opción de evolucionar de manera rápida, pues al entender a nuestros consumidores vamos transformándonos con ellos, ofreciendo más y mejores servicios y eso nos genera cada vez más sostenibilidad en el mercado. Lo mejor es que en compañías como esta no vemos el límite y la tecnología nos ha permitido ser la intersección entre todo lo online y lo offline.

En tres años hemos logrado empoderar a un equipo y construir la última milla de la economía y la tecnología, que permitirá ser el catalizador de comercio electrónico en la región.

¿Qué peso tiene la innovación en Rappi?

La innovación para nosotros es el pilar fundamental sobre el que hemos estructurado la compañía. Desde el primer momento en el que nos preguntamos ¿cómo hacer la vida de las personas más sencilla?, hasta hoy, cuando hemos abierto en cuatro países, tenemos cientos de aliados, productos y servicios diversos para ofrecer. Todos los días me siento con el equipo a pensar qué podemos mejorar, cómo podemos hacer las cosas diferentes y, ante todo, sorprender, o mejor dicho, enamorar. De ahí han surgido importantes cambios en la plataforma.

Nunca nos quedamos quietos y siempre, en los diferentes países en los que operamos, estamos trabajando en la innovación de cara a nuestros usuarios, empleados y aliados, porque a pesar de nuestro crecimiento somos conscientes de que hay mucho por hacer y esto apenas está comenzando.

Ha sido invitado a muchos foros, nacionales e internacionales, para contar este caso de éxito. ¿Lo escuchan los viejos empresarios, a los que no les gusta dar el brazo a torcer?

De hecho, muchos de ellos se han convertido en nuestros principales aliados, pues hemos podido demostrarles el poder transformador de la tecnología y los beneficios que trae para sus compañías una plataforma disruptiva como Rappi, que rompe los estándares tradicionales de hacer las cosas y, no me canso de decirlo, que sorprende todos los días. No solo a los usuarios, sino a los aliados con quienes trabajamos de la mano.

¿Qué deberían aprender los políticos de los empresarios jóvenes, los que están trabajando con sentido social y una causa, y están logrando cambios sociales?

Deberían aprender a no tener complejos, tomar riesgos, ejecutar y no quedarse en el mundo de las ideas, aprender de los errores, lo cual les permitirá arriesgarse y crear cosas que parecen imposibles.

¿Deberían los emprendedores como usted apoyar a los emprendedores sociales, esos que están en las regiones trabajando con las uñas, que no tienen recursos pero sí causas muy necesarias en Colombia, para que puedan seguir adelante?

Sí. Como emprendedor entiendo las dificultades de empezar una empresa y hacer volar una idea. Por eso creo que debemos apoyarnos entre nosotros, replicar buenas prácticas y aprender lo mejor de cada emprendimiento.

Se vive una ola de emprendimiento, pero son pocos los que tocan la campana del éxito. ¿Cuál es la fórmula?

En realidad, no hay una fórmula escrita que trace si seremos o no exitosos. Pero lo más importante es rodearse de personas que tengan los mismos valores y que crean que es posible emprender, que no tengan miedo a transformar el mundo. También es muy importante, como lo dije, innovar. Pensar en qué podemos hacer todos los días para sorprender y nunca conformarnos con lo que ya hemos hecho, pues ahí es donde dejamos de transformar.

Tenemos todos estos ingredientes, que se han potencializado gracias al gran equipo con el que contamos.

Y ante todo, entender que una cosa es ser o querer ser emprendedor con una idea y otra cosa es un emprendedor con la determinación de llevarla adelante, de no rendirse a pesar de las dificultades y de entender los retos del sector. Esa no es la fórmula, pero sí la combinación de ingredientes que pueden ayudar a una persona a llegar más lejos con su idea.