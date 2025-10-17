Infraestructura en pausa: el reto de volver a mover las obras en Colombia

Alejandro Sánchez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana; Ginette Lozano, directora de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; Maria Constanza García, vicepresidente ESP Metro Línea 1; Francisco Lozano Gamba, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, y Manuel Felipe Gutiérrez, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Foto: ANIF

Piense en una carretera que une un pueblo productor de café con el mercado más cercano, un puerto fluvial que mueve las mercancías en territorios recónditos, un aeropuerto moderno que carga sobre sus andamiajes el histórico volumen de turismo, y los rieles de un ferrocarril que conectan como arterias al centro del país con sus ciudades más distantes.

Ahora imagine que, año tras año, se anuncia un presupuesto billonario para construir estos proyectos, pero las obras no avanzan. O no lo hacen al ritmo que el país necesita. Eso, en esencia, es lo...