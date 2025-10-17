Logo El Espectador
Economía
Infraestructura en pausa: el reto de volver a mover las obras en Colombia

Con presupuestos récord, pero obras rezagadas, el país enfrenta el reto de reactivar su infraestructura. La ejecución baja, los permisos atascados y la desconfianza entre Gobierno e inversionistas frenan proyectos que podrían impulsar el crecimiento y el empleo. Pero ¿cómo reactivar el desarrollo de las obras? Los expertos proponen soluciones.

Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
17 de octubre de 2025
Alejandro Sánchez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana; Ginette Lozano, directora de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; Maria Constanza García, vicepresidente ESP Metro Línea 1; Francisco Lozano Gamba, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, y Manuel Felipe Gutiérrez, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Foto: ANIF

Piense en una carretera que une un pueblo productor de café con el mercado más cercano, un puerto fluvial que mueve las mercancías en territorios recónditos, un aeropuerto moderno que carga sobre sus andamiajes el histórico volumen de turismo, y los rieles de un ferrocarril que conectan como arterias al centro del país con sus ciudades más distantes.

Ahora imagine que, año tras año, se anuncia un presupuesto billonario para construir estos proyectos, pero las obras no avanzan. O no lo hacen al ritmo que el país necesita. Eso, en esencia, es lo...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
