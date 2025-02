¿Realmente hay sanciones en Colombia para los usuarios de Magis TV?

Magis TV Foto: Archivo Particular

Esta semana, Magis TV ha acaparado titulares en los medios de comunicación tras conocerse la decisión judicial que ordena a los operadores de telecomunicaciones en el país bloquear de forma permanente el acceso a las direcciones IP y URL de la plataforma.

La razón es obvia, Magis TV es una plataforma que distribuye contenido (películas, series y canales de televisión) sin la autorización de los titulares de esos derechos. En otras palabras, es una página pirata.

Las actuaciones de las autoridades dieron con la captura de los hermanos José Daniel y Juan Diego Santa Cruz Benavides, a quienes se les señala de estar detrás de la distribución de esta plataforma. Estos fueron privados de la libertad y deberán pagar una multa que supera los $70 millones.

También se ha dicho que quienes instalen esta plataforma y consuman su contenido están cometiendo un acto ilícito, por lo que también podrían enfrentar sanciones.

Para aclarar esto consultamos a Julián Sánchez, quien es abogado especializado en derechos de autor.

De entrada, Sánchez explica que son varias las infracciones que están detrás de Magis TV. Está, por un lado, el derecho patrimonial de autor, que es el que se afecta cuando se ve contenido en la plataforma.

Si el usuario, o los distribuidores detrás de esta plataforma descargan los contenidos, en ese caso se afecta el derecho patrimonial de reproducción y si, además, estos distribuyen dicho material, se afecta un tercer derecho, que es el de distribución.

¿Hay sanciones para los usuarios de Magis TV en Colombia?

Según lo manifestado por este abogado, el ordenamiento jurídico local normalmente castiga a quien administra el contenido infractor (como le pasó a los hermanos Cruz Benavides), pero no a los usuarios. “Ojo, porque eso no quiere decir que eso sea algo legal”, advierte.

En otras palabras, la respuesta corta esta pregunta es no. Aunque es una actividad ilegal (y desde múltiples puntos de vista no ética y contraria a la moral), en Colombia no hay precedentes que indiquen sanciones en contra de los consumidores.

“Las leyes han evolucionado mucho en los últimos años, sobre todo desde el TLC con Estados Unidos, país que manifiesta una influencia agresiva en los temas de proteger los derechos de autor en el entorno digital”, puntualiza el profesional.

Ejemplo de lo anterior es la más reciente regulación en la materia, la Ley 1915, con la que se abrió la posibilidad de bloquear las páginas web infractoras, involucrando no solo a los distribuidores en la responsabilidad de estos ilícitos, sino también a los proveedores de internet (quienes tienen que atender las órdenes de los jueces cuando se les pida bloquear el acceso a estos portales).

A lo anterior se le conoce como geobloqueo, es decir, que en todo el territorio nacional no se puede acceder a esos contenidos. Sin embargo, el alcance de estas medidas muchas veces llega a ser nulo, pues los usuarios echan manos de VPN para evadir los bloqueos y así seguir consumiendo los contenidos.

Queda la pregunta de cómo sigue funcionando la plataforma después de que las supuestas cabezas fueron a prisión. ¿Quién quedó al mando? ¿Quiénes le siguen haciendo mantenimiento? ¿Cómo se lucran?

Sobre esta última interrogante, y con base en lo informado por la Fiscalía, quienes están detrás de esta plataforma estarían comercializando los datos personales de sus usuarios, además de instalar software malicioso en los dispositivos donde se descarga, para acceder a la cámara del mismo, así como a su ubicación.

Como se dice coloquialmente, no hay almuerzo gratis, y los usuarios estarían pagando los costos de esta plataforma con sus datos personales, exponiéndose también a eventuales riesgos de ciberdelincuencia, en el eventual caso en que estos caigan en manos malintencionadas.

Aún así, hay quienes consideran que instalando la app en su televisor, o en un dispositivo externo (como un firestick), e ingresando datos que no son suyos para iniciar sesión, se blindan ante tales riesgos. Se ha demostrado que esta plataforma hace las veces de un caballo de troya para instalar software malicioso, por lo que los mismos están expuestos a cualquier ataque que quieran emprender quienes están detrás de Magis TV.

Demás está decir que por razones legales, éticas y de seguridad, la principal recomendación es no descargar esta plataforma.

