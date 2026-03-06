¿Recibe Colombia Mayor? Ojo a los cambios en los pagos durante las elecciones

Los beneficiarios volverán a hacer sus retiros a partir del lunes 9 de marzo. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Este domingo se realizarán las elecciones de Congreso — Cámara de Representantes y Senado—, así como las consultas interpartidistas. Con el propósito de brindar mayores garantías al proceso democrático, Prosperidad Social informó que el sábado y el domingo no estarán habilitados los puntos de entrega del programa Colombia Mayor.

La medida busca proteger a las personas beneficiarias y evitar que terceros intenten aprovecharse del subsidio con fines políticos, así como prevenir cualquier tipo de presión o estrategia indebida durante la jornada electoral.

En estos momentos, Prosperidad Social está entregando las transferencias correspondientes a los ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor, proceso que se ha adelantado con normalidad en los diversos puntos autorizados en el país.

Lo anterior quiere decir que los retiros que no se alcancen a realizar el viernes se podrán hacer, con normalidad, el día lunes 9 de marzo.

“Invitamos a las personas mayores beneficiarias y a sus familias a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a no dejarse engañar por información falsa o por personas que intenten aprovecharse de estos apoyos”, resaltó Prosperidad Social.

Sobre este programa hay que recordar que tiene cerca de 3 millones de personas mayores beneficiadas, con una transferencia mensual de COP 230.000.

La entidad hace un llamado para tener en cuenta que:

El beneficio no depende de ningún candidato: este apoyo no está condicionado al voto por ningún candidato o candidata. Los recursos del programa están asegurados para toda la vigencia de 2026, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y Prosperidad Social.

Las personas beneficiarias tienen derecho a recibir sus 12 ciclos de entregas durante el año, sin que esto dependa de preferencias o apoyos políticos.

Nadie puede exigir su voto: si al momento de reclamar la transferencia alguna persona le sugiere o le exige apoyar a determinado candidato para seguir recibiendo el subsidio, esto es falso.

Los recursos del programa son transferidos directamente por Prosperidad Social a los operadores encargados de la entrega y ningún candidato o actor político participa en este proceso. Las personas beneficiarias pueden reclamar su incentivo con tranquilidad y ejercer su derecho al voto de manera libre.

Si conoce un caso de presiones, engaño o intento de manipulación relacionado con este beneficio, la invitación es a que denuncie a través de los canales de Prosperidad Social, así como a la línea de Whatsapp 318 806 7329, o por cualquiera de los siguientes:

https://onx.la/PSGOV. Página web: prosperidadsocial.gov.co

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1

Gerencias regionales: gov.co/en-los-territorios/

“La entidad reitera su compromiso de garantizar que los programas sociales se ejecuten con transparencia, sin intermediarios políticos y con respeto por la voluntad ciudadana. Los trámites sobre los programas de Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios”, concluyó.

