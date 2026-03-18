Recicladores de oficio tendrán seguridad social sin dejar de ser independientes

Miembros de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia durante una protesta simbólica en la Plaza de Bolívar, llevada a cabo en junio de 2025, para denunciar pagos injustos por el reciclaje de basura plástica PET. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los recicladores de oficio con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual tendrán acceso a un nuevo esquema de protección social. Este miércoles, 18 de marzo, el Gobierno reglamentó un modelo que les dará cobertura en salud, pensión, vejez y riesgos laborales, sin que eso implique una relación laboral.

A través de un decreto, firmado por los ministerios de Salud, Trabajo y Vivienda, junto con Prosperidad Social, se cobijará a recicladores y recicladoras de oficio que realizan de manera habitual actividades de recuperación, recolección, transporte y clasificación de residuos aprovechables, y que derivan su sustento de esa labor.

Para entrar en este nuevo esquema, deberán estar asociados a Organizaciones de Recicladores de Oficio y percibir ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

Así funcionará el esquema de seguridad social para recicladores

Salud: garantiza la permanencia en el régimen subsidiado.

Pensión: contempla la afiliación al subsidio al aporte en pensión.

Vejez: habilita el acceso a mecanismos como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y al programa Colombia Mayor.

Riesgos laborales: ordena la afiliación al sistema de riesgos laborales.

Uno de los puntos centrales de la norma es que esos aportes no saldrán del bolsillo de los recicladores.

El decreto establece que los recursos para financiar el esquema provendrán de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo y de las actividades comerciales de las organizaciones de recicladores.

Además, prohíbe expresamente descontar del ingreso mensual del reciclador los aportes a pensión, BEPS y riesgos laborales.

El texto del decreto también aclara que la afiliación al sistema de riesgos laborales se hará “sin que esto suponga la existencia de una relación laboral”.

Es decir, el acceso a protección social no convertirá automáticamente a los recicladores en empleados formales, sino que mantendrá su condición de trabajadores independientes, sin que exista una relación laboral formal o bajo contrato.

Para el Gobierno, esta medida busca ampliar de forma progresiva la cobertura de la seguridad social y reducir las barreras de acceso para una población en condición de vulnerabilidad.

Dentro de las justificaciones del decreto, el Gobierno también indicó que los recicladores de oficio gozan de especial protección constitucional, no solo por las condiciones de marginación que enfrentan, sino por la importancia ambiental de su trabajo.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en un comunicado que “este modelo reconoce el trabajo de los recicladores, garantiza su protección social y respeta su autonomía. No es una formalización forzada, es una solución estructural con enfoque social”.

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