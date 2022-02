Recomendaciones para encontrar trabajo: esto es lo que dicen los expertos

Las competencias digitales se han convertido en un gran atractivo para el mercado laboral. Foto: guoya

Según cifras del DANE de 2021, el 17,71 % de la población desempleada manifestó que ha buscado trabajo por más de un año. En detalle, el 14,19 % lo ha hecho entre uno y menos de dos años, mientras que el 3,5 % entre dos y menos de cinco años. En suma, hay para quienes encontrar trabajo es un trabajo, con todo lo que eso implica, como la acumulación de responsabilidades financieras y, en últimas, el desánimo que ha llevado a muchos a renunciar por completo a la idea de emplearse.

Sin embargo, para la mayoría el panorama no es tan negativo, pues el 60,1 % de la población desempleada tarda menos de seis meses en ubicarse laboralmente. Pero aún esto se puede mejorar. ¿Dónde buscar trabajo? ¿Qué se debe tener en cuenta al aplicar a una vacante? ¿Qué hacer y qué no en una entrevista? Estas preguntas las resolvieron algunos expertos, quienes aseguraron que es posible que una persona elija su trabajo, y no que el mercado laboral termine eligiendo por ella.