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Colombia ya reconstruyó dos veces tras un terremoto: esto aprendió (y esto falló)

El país ya ha reconstruido después de otras calamidades, con aciertos y fallas. Esa experiencia delinea el camino para avanzar tras el terremoto del 10 de agosto: evitar la especulación con arriendos y materiales de construcción, manejar un fondo único (con dineros públicos y donaciones) sin que las ayudas a los damnificados se extravíen ni terminen saqueadas, y no repetir, esta vez, los largos años de espera que dejaron otras reconstrucciones.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
16 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
FOTODELDÍA AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Voluntarios realizan labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
FOTODELDÍA AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Voluntarios realizan labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

Dos familias de la Unidad Residencial Primero de Febrero, en el centro de Pereira, recibieron en la noche del jueves la orden de desalojar la que había sido su casa por décadas. El terremoto del 10 de agosto dejó en un limbo a estos edificios construidos hacia los años 70: de pie, pero condenados.

Según estos habitantes, las autoridades les confirmaron que hay que demoler seis torres de la primera etapa y ocho de la segunda, mientras el resto sigue en observación. La zona, conocida desde hace más de medio siglo como “Los Bloques”, queda a...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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