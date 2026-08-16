Colombia ya reconstruyó dos veces tras un terremoto: esto aprendió (y esto falló)

FOTODELDÍA AME8355. PEREIRA (COLOMBIA), 12/08/2026.- Voluntarios realizan labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Dos familias de la Unidad Residencial Primero de Febrero, en el centro de Pereira, recibieron en la noche del jueves la orden de desalojar la que había sido su casa por décadas. El terremoto del 10 de agosto dejó en un limbo a estos edificios construidos hacia los años 70: de pie, pero condenados.

Según estos habitantes, las autoridades les confirmaron que hay que demoler seis torres de la primera etapa y ocho de la segunda, mientras el resto sigue en observación. La zona, conocida desde hace más de medio siglo como “Los Bloques”, queda a...