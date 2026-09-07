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Recuperación de la demanda china de petróleo dispara precios de América Latina a África

El repunte de las compras de petróleo de China está impulsando los precios de los crudos de África, Canadá y América Latina, mientras las interrupciones en el estrecho de Ormuz obligan a las refinerías a buscar suministros en mercados más lejanos.

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Agencia Bloomberg
08 de septiembre de 2026 - 01:00 a. m.
Se registran fuertes alzas en distintos tipos de crudo. - Imagen de referencia
Se registran fuertes alzas en distintos tipos de crudo. - Imagen de referencia
Foto: Agencia Bloomberg

El suministro del golfo Pérsico sigue restringido y las exportaciones de Irán prácticamente se han paralizado debido al bloqueo estadounidense. El repunte de la demanda china supone un giro frente a los primeros meses de la guerra, cuando el débil consumo ayudó a contener precios.

El cambio está provocando fuertes alzas en distintos tipos de crudo. El Djeno de Congo se ofreció esta semana a compradores chinos con primas de hasta USD 20 por barril sobre el Brent de ICE, frente a unos USD 15 hace un par de semanas, según operadores que pidieron...

Por Agencia Bloomberg

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