Recuperación de la demanda china de petróleo dispara precios de América Latina a África

Se registran fuertes alzas en distintos tipos de crudo. - Imagen de referencia Foto: Agencia Bloomberg

El suministro del golfo Pérsico sigue restringido y las exportaciones de Irán prácticamente se han paralizado debido al bloqueo estadounidense. El repunte de la demanda china supone un giro frente a los primeros meses de la guerra, cuando el débil consumo ayudó a contener precios.

El cambio está provocando fuertes alzas en distintos tipos de crudo. El Djeno de Congo se ofreció esta semana a compradores chinos con primas de hasta USD 20 por barril sobre el Brent de ICE, frente a unos USD 15 hace un par de semanas, según operadores que pidieron...