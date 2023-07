Se redujo la jornada laboral en Colombia: ¿qué pasa si su empresa no cumple?

Menos horas de trabajo podría traducirse en más productividad. / Getty Images Foto: Getty Images/iStockphoto - uniquepixel

Desde este 15 de julio, la jornada laboral se reduce una hora en Colombia, es decir, los empleados pasan de trabajar 48 a 47 horas semanales. De acuerdo con Ley 2101 de 2021, la jornada laboral se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a las 42 horas en 2026:

15 de julio de 2023: 47 horas semanales

15 de julio de 2024: 46 horas semanales

15 de julio de 2025: 44 horas semanales

15 de julio de 2026: se regulará definitivamente la jornada laboral en 42 horas semanales

Según lo descrito por la ley, los horarios de trabajo podrán ser concertados entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta que no se podrá trabajar menos de cuatro horas ni más de nueve horas al día y que se debe garantizar por lo menos un día de descanso a la semana. También hay que tener en cuenta que no habrá lugar a recargos, siempre y cuando no se sobrepase el límite de la jornada laboral (es decir, las 47 horas que regirán en 2023).

Durante las discusiones del proyecto, hace dos años, se argumentó que más horas trabajadas no necesariamente se traducen en una mayor productividad: por el contrario, afectan los tiempos de descanso y actividades extralaborales, lo que a la larga implica un menor rendimiento del trabajador.

En este artículo respondemos algunas de las dudas que genera la medida.

Le puede interesar: Los cambios que se vienen con la reducción de la jornada laboral en Colombia

📍 ¿Qué pasa si una empresa no cumple la reducción de la jornada laboral?

Los empleadores tendrán la obligación de disminuir la jornada laboral semanal, en caso contrario se exponen a las sanciones que prevé la ley laboral.

Víctor Julio Díaz Daza, experto en derecho laboral y socio fundador de la firma Díaz-Daza y Solano SAS, explica que los trabajadores podrían reclamar el pago de una hora extra si su empleador le exige laborar 48 horas, teniendo en cuenta que la jornada desde este 15 de julio es de 47 horas. “Además, el empleador podría ser multado por el Ministerio de Trabajo por no cumplir la ley y porque para laborar horas extra se necesita autorización de ese Ministerio”.

Si no se aplica, el trabajador también podría terminar de manera unilateral y con justa causa el contrato de trabajo (despido indirecto) y exigir el pago de indemnizaciones.

📍 ¿Le pueden bajar el salario?

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recordó esta semana a los empleadores del país que “la reducción de jornada no implica una disminución salarial” y que la medida tampoco implica disminuir la carga prestacional a la que tienen derecho los trabajadores ni el valor de la hora ordinaria de trabajo.

Por el contrario, el Ministerio resaltó que la disminución de la jornada máxima laboral aumenta el valor de trabajo de la hora diaria, puesto que “por menos tiempo laborado, el trabajador continuará devengando la misma remuneración”.

Lea: Jornada laboral en Colombia: estas son las excepciones

📍 ¿Qué empresas deberán reducir la jornada laboral?

La ley 2101 de 2021 cambia la jornada laboral máxima de los trabajadores del sector privado, es decir, aplica para las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas.

Por tanto, no aplica para servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.

Lea: Estas son las empresas que deberán reducir la jornada laboral en julio de 2023

También hay una salvedad, los trabajadores de supervisión, dirección, confianza o manejo (como lo puede ser el director de área en una empresa), se encuentran excluidos de la regulación sobre jornada máxima de trabajo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.