Reforma agraria: Gobierno comprará tierras ofertadas por Fedegán en el Caribe

Así las cosas, se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país. / César Botero Foto: Cesar Botero

El Ministerio de Agricultura anunció la decisión del Gobierno de comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

“Hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras de limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”, dijo Cecilia López, jefe de la cartera.

López explicó que junto con José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos para comprar dichos predios.

“La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, recalcó la ministra.

Con este componente de la reforma agraria, “se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país”, explicó la entidad.

