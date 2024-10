Reforma laboral: así avanza el debate en Cámara de Representantes

La ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, durante el debate por la reforma laboral en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Continúa el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley, que avanza en su segundo debate, ya tiene más de la mitad de su articulado aprobado, y espera que esta semana pueda evacuar los cerca de 34 artículos que aún se encuentran pendientes.

Hay que resaltar que se han aprobado gran parte de los artículos más polémicos de la reforma, como la extensión de la jornada nocturna desde las siete de la noche (y no desde las nueve, como sucede ahora).

Para los críticos de la reforma, artículos como estos son contraproducentes para el momento que atraviesa el tejido empresarial colombiano, ya que un aumento en los costos de contratación (en tiempos donde el PIB no ha logrado despegar y la inflación sigue siendo alta) amenaza con la formalidad.

Para los defensores de la reforma el panorama es diferente, pues trabajadores mejor pagados tendrán una mayor capacidad de gasto para reactivar la economía.

También se ha aprobado el artículo que regula la formalidad en los trabajadores de plataformas, la adopción de jornadas flexibles (que benefician a trabajadores cuidadores en el país) que posibilitan el trabajo en casa, así como los estímulos a la formalidad para los trabajadores del arte y la cultura.

El artículo 8 fue eliminado, el cual buscaba redefinir las indemnizaciones ante los despidos sin justa causa. En los contratos a término indefinido, por ejemplo, establecía una indemnización de 45 días de salario para trabajadores de menos de un año.

Quienes defendieron esta eliminación argumentaron que las nuevas sanciones imponían unas elevadas cargas al empresariado colombiano, especialmente en los casos donde el despido sin justa causa era contra un trabajador de cinco o más de diez años.

Así avanza el debate de hoy

Con 93 votos a favor y 4 en contra, la plenaria aprobó el artículo 18, el cual aborda el tema de las licencias.

Este se aprobó con proposiciones avaladas, pues desde distintos sectores se solicitó hacer una delimitación a las licencias para que sea más específica y no quede dependiendo de la buena fe del trabajador.

Mediante este artículo, por ejemplo, se busca otorgar licencias para que los trabajadores puedan sufragar, atender calamidades domésticas, asistir a citas médicas, acompañar a sus hijos en actividades escolares y para atender los asuntos relacionados con situaciones judiciales, administrativas, médicos, legales, o de cualquier otra índole relacionados con violencias basadas en género de las que sean víctimas.

Hubo polémica sobre la importancia de delimitar las actividades escolares, pues para los congresistas no todo tipo de actividad escolar amerita una licencia. También sobre los dolores menstruales, pues se cree que al no establecer límites se puede estar influenciando al mercado laboral, de forma no intencionada, para que se tenga un sesgo al momento de contratar a una mujer.

