Debate de la reforma laboral: ¿se hunde o permanece la iniciativa?

Se dice que la reforma laboral está virtualmente hundida porque ocho senadores presentaron una ponencia negativa. En suma, la iniciativa no cuenta con la cantidad suficiente de votos para avanzar en el congreso.

A la reforma le cuestionan los altos costos que implica para el tejido empresarial, especialmente en ajustes como recargos en días de descanso del 100 %, así como el inicio de la jornada nocturna desde las siete de la noche.

Los defensores de este proyecto de ley sostienen que lo que se busca es devolver y garantizar derechos a los trabajadores, poniendo al país a tono en muchos de los tratados y convenciones que se han aceptado internacionalmente.

Hay que recordar también que esta reforma, en sus primeros dos debates, recibió un tijeretazo en 30 de sus artículos, los cuales en su mayoría hacían parte del capítulo sindical.

El senador Ferney Silva (Pacto Histórico) señaló que el deseo de este proyecto de ley es que se hagan cambios y transformaciones que, por no hacerlas, derivaron en el estallido social.

“La reforma lo único que busca es devolver y restablecer los derechos perdidos de los trabajadores en Colombia”, manifestó.

El senador deslegitimó el reporte que otros congresistas han citado hasta el cansancio del Banco de la República (el que dice que se perderían 450.000 puestos de trabajo), pues sus datos obedecen a datos del año 2012, que no reflejan la realidad del panorama actual.

En su lugar, dice que un estudio hecho por el Ministerio de Trabajo señala que aún con un incremento en los costos laborales del 3 %, se podrían generar 91.000 empleos nuevos.

Resaltó, también, que esta reforma no es regresivo, pues más regresivo es mantener el hecho de que la jornada nocturna arranque a las nueve de la noche (y no a las siete, como lo propone el proyecto de ley), y que los recargos sean del 100 %, y no del 75 %.

Marta Peralta (Pacto Histórico) resaltó que el mercado laboral colombiano se caracteriza por tener un elevado nivel de informalidad, que llega a más del 56 %. Decir que se está defendiendo a los trabajadores archivando la oportunidad de mejorar sus condiciones, resalta, es un contrasentido.

También dijo que el empresariado no tiene por qué temer a esta iniciativa, porque se debe reconocer que sin empleados no hay empresa.

“En el gobierno de Uribe seguimos con unas promesas incumplidas. Les duele porque creen que entre más se precariza al empleado más crece la economía, y no es así”, dijo.

Cuestionó por qué se le niega la oportunidad a un estudiante del SENA que hace sus prácticas a que reciba un salario mínimo, que una madre comunitaria pueda ser formalizada o que un repartidor de plataformas tenga acceso a seguridad social.

La senadora Lorena Ríos (de Colombia Justa Libres), explicó que durante los últimos meses se adelantaron mesas técnicas en donde se contó con la participación de diferentes sectores del mercado laboral colombiano.

De estas, asegura, se concluyó que esta reforma es inconstitucional porque se está tramitando por la vía ordinaria, cuando debió haber sido por vía estatutaria, pese a que en parte de sus articulados se abordan derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la asociación sindical.

También dijo que la reforma es inconveniente por ser regresiva en derechos. El 95,4 % del tejido empresarial son microempresas, el 3,5 % son pequeñas empresas, el 0,8 % son medianas empresas y el 0,3 % son las grandes. Las microempresas, detalla, son las más afectadas porque los costos laborales aumentan de 3,4 billones de pesos a 8,6 billones de pesos.

Sumado a lo anterior dice que los costos extrasalariales aumentan en un 63 %, lo que significaría un recorte de más de 450.000 en los próximos cuatro años, si se aprueba la reforma.

“Esta reforma desaprovechó una oportunidad histórica de realizar una reforma laboral porque no hubo consensos. En el país se ha clamado por más de 40 años una reforma laboral, pero no se convocó a la comisión de políticas salariales y laborales para la construcción de esta reforma”, puntualiza.

El cuarto punto dice que, en materia fiscal, este proyecto de ley no genera incentivos tributarios, sino que genera una carga excesiva a las empresas, puntualiza Ríos, al denunciar que desde el Ministerio de Hacienda no se dio respuesta a las preguntas que le fueron formuladas.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo (Partido Mira) señaló que la ponencia negativa busca proteger el empleo en el país.

Agudelo señaló que en un sondeo se encontró que más de un 60 % de los encuestados aseguró que la reforma no fomenta el empleo “¿Cuál es la fobia con generar empresa? ¿Cuál es la fobia con generar empleo”, cuestionó la senadora, al señalar que una estrategia acertada de una reforma laboral sería la de fomentar las condiciones para que se cree trabajo.

Según los análisis hechos por el partido, de llegarse a aprobar la reforma se experimentaría un incremento del 56 % en la informalidad y del 11,6 % en el desempleo. También se afectaría el 83 % de los micronegocios, así como los ingresos tributarios, en un 59 %.

La senadora también resaltó las cosas positivas que tiene esta reforma, como la formalización en trabajadores de plataformas de reparto.

La ponencia de la senadora Berenice Bedoya (vicepresidente de la comisión), se basó en que este proyecto de ley no tuvo en cuenta una coordinación económica, pues no se incluyó (como se quisiera) al tejido empresarial en la construcción de la reforma.

“Debemos buscar un gana - gana, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Entre todos podemos construir un mejor empleo”, resaltó.

En su turno, el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), precisó que es falso que esta reforma se quiera hundir sin darle lugar al debate. “El debate lo estamos haciendo hoy, se radicaron varias ponencias. Lo estamos debatiendo con argumentos”, dijo.

Pinto también se sumó a las voces que piden que, más que una reforma laboral, lo que Colombia necesita es un estatuto del trabajo, orden que está plasmada en el artículo 53 de la Constitución, y la cual lleva más de 30 años sin cumplirse.

También insistió en que esta ley ordinaria (la reforma laboral) pretende implementar modificaciones a la constitución (que es posible, pero en el trámite de una ley estatutaria). Por ese motivo se debería archivar el proyecto de ley, señala, porque si llegase a pasar terminaría hundiéndose al declararse como inconstitucional.

Esperanza Andrade (Partido Conservador) señaló que los incrementos relacionados al aumento de los umbrales salariales para los aprendices del SENA, tanto en su etapa lectiva, como en su etapa de prácticas, pueden llegar a ser hasta del 100 % para los empleadores.

También propuso que luego de archivarse esta reforma se construya un nuevo proyecto de ley.

En su ponencia, el senador Honorio Henriquez (Centro Democrático) señaló que esta reforma “es un golpe letal al empleo”, en la medida en que, en sus palabras, no crea trabajo, no ayuda a los informales, no beneficia a los empleados ni a los jóvenes que buscan una oportunidad laboral.

Referenció cifras de la ANDI, en las que se estima que de aprobarse la reforma el desempleo en Colombia subiría del 11,14 % al 13,14 %.

Dice que no hay un solo estudio técnico que diga que esta reforma reducirá la informalidad, o que creará más oportunidades laborales. “¿Entonces cuál es el plan? ¿Más impuestos, más costos, menos empleos? ¿Quién va a emprender sabiendo que va directo a la quiebra”, señala.

