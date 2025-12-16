Logo El Espectador
Reforma laboral: lo que cambia desde fin de año y lo que viene en 2026

Las empresas empezarán a pagar el recargo nocturno desde las siete de la noche y, el próximo año, aumentará el pago por trabajar en días de descanso. Estos son los otros ajustes que vienen.

Diego Ojeda
16 de diciembre de 2025 - 08:00 p. m.
Tabajadores recibirán mayores ingresos por laborar en días de descanso y jornadas nocturnas.
Tabajadores recibirán mayores ingresos por laborar en días de descanso y jornadas nocturnas.
Foto: El Espectador - José Vargas

Aunque la reforma laboral fue aprobada en junio de este año, todavía no se ha aplicado en su totalidad. Para una parte importante del articulado, el Congreso estableció un período de transición que permite a las empresas ajustarse gradualmente a los cambios, especialmente aquellos que implican mayores costos.

El objetivo de esta ley laboral es actualizar las normas de empleo en Colombia, atendiendo recomendaciones de organismos internacionales como la OIT, reconociendo nuevas formas de trabajo —como las plataformas de reparto— y flexibilizando...

