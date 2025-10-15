Reforma laboral: qué ha cambiado y qué falta por entrar en vigencia

Los trabajadores ya experimentan los primeros beneficios de la reforma. Foto: EFE - Christian Escobar Mora

Colombia estrenó el 25 de junio su más reciente ley laboral. Quienes la han impulsado aseguran que esta fortalece el trabajo digno, la remuneración justa, el bienestar integral de los trabajadores y el acceso efectivo a la seguridad social.

Los críticos, como se evidenció en los debates, advierten que estos cambios incrementan de forma considerable los costos de contratación. Esto, según sostienen, podría limitar la capacidad de las empresas para crear nuevos empleos o incluso llevarlas a realizar recortes de personal con el fin de ajustar sus...