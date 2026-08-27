Reforma pensional: a quiénes aplica y otras preguntas y respuestas del nuevo sistema

Imagen de referencia. Foto: Katerine González Clavijo

La decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional abrió una serie de dudas sobre el nuevo sistema que estrenará Colombia el primero de abril de 2027. En este artículo respondemos algunas de las preguntas que usted, como usuario, probablemente se está haciendo.

¿Qué decidió la Corte Constitucional?

El martes, después de meses de incertidumbre, la Sala Plena de la Corte Constitucional le dio aval a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, que fue aprobada en cuarto debate en junio de 2024 y sancionada un mes después por el entonces presidente.

El alto...