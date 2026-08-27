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“Tenemos poco tiempo”: Asofondos explica qué debe tener en cuenta con la reforma pensional

En entrevista con El Espectador, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló sobre los retos para implementar la reforma pensional el 1° de abril de 2027.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
27 de agosto de 2026 - 08:59 p. m.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías.
Foto: Laura Salomón Prieto

El sistema de cuatro pilares que propuso el Gobierno de Gustavo Petro, y que el Congreso aprobó en 2024, entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. Esta semana, la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la iniciativa y devolvió a la Cámara de Representantes algunos puntos para que subsane vicios de trámite.

Ahora, los actores del sistema pensional deben retomar la implementación que quedó suspendida en junio del año pasado, cuando el alto tribunal decidió frenar la entrada en vigencia de la reforma (que inicialmente se iba a estrenar...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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Lalo Parrarro(70277)Hace 57 minutos
Después de esta entrevista a un representante de los intereses de los cuatro monopolios que administran el caudal billonario de las pensiones privadas y mediante la cual pretenden hacernos creer que la del entrevistado es una voz que representa a toda la población, ahora que entrevisten a una persona mayor que nunca pudo hacer aportes para pensionarse, parte de la mayoría que no tuvo esa posibilidad. Esos buitres se enriquecen con los aportes de quienes aspiran a pensionar se algún día.
CEHJ(93960)Hace 1 hora
Según el presidente de Asofondos es una reforma deficitaria, pero así es la de la Ley 100, por eso la tuvieron que modificar, porque se dieron cuenta que en los fondos privados muy poca gente se pensionaría, y el Estado subsidia prácticamente todo el sistema pensional (público y privado). Así que dejen de crear más mal ambiente con una reforma que aunque no es perfecta, busca mejorar el sistema, que seguramente también deberá ser modificada conforme se implemente y se vean los errores.
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