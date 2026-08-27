“Tenemos poco tiempo”: Asofondos explica qué debe tener en cuenta con la reforma pensional

Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. Foto: Laura Salomón Prieto

El sistema de cuatro pilares que propuso el Gobierno de Gustavo Petro, y que el Congreso aprobó en 2024, entrará en vigencia el 1° de abril de 2027. Esta semana, la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la iniciativa y devolvió a la Cámara de Representantes algunos puntos para que subsane vicios de trámite.

Ahora, los actores del sistema pensional deben retomar la implementación que quedó suspendida en junio del año pasado, cuando el alto tribunal decidió frenar la entrada en vigencia de la reforma (que inicialmente se iba a estrenar...