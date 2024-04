Reforma pensional: plenaria del Senado discute la segunda ponencia de archivo

Plenaria del Senado en debate de la reforma pensional en marzo de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de que se hundió en la Comisión Séptima la reforma a la salud, la plenaria del Senado está discutiendo la reforma pensional. Sobre la mesa quedan tres ponencias (después de que se negó la primera de archivo, presentada por la senadora Lorena Ríos): otra de archivo, una alternativa (que presentó la senadora Norma Hurtado) y la mayoritaria.

La propuesta del gobierno de Gustavo Petro, que crearía un sistema de cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario), sobrevivió a la primera legislatura cuando la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate, a mediados de junio de 2023, sus 94 artículos. Para que el proyecto no se hunda, se debe aprobar en los tres debates que le hacen falta (uno en plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio.

En ocho ocasiones el Senado se ha reunido para el segundo debate, pero hasta el martes los congresistas entraron en materia con la discusión de una de las ponencias de archivo, que ya fue negada este miércoles.

La plenaria del Senado está discutiendo la segunda ponencia de archivo, algunos senadores la han defendido, argumentando, principalmente, que la iniciativa no es sostenible y que los ahorros pensionales quedarían en riesgo. Mientras que otros han destacado la importancia de avanzar en la discusión, considerando que en Colombia la mayoría no se pensiona (tres de cada cuatro).

Estos fueron algunos de los argumentos de los senadores:

▶️ Miguel Uribe, del Centro Democrático, defendió la ponencia: aseguró que Colpensiones no tiene las capacidades para administrar el fondo de ahorro y que la iniciativa no es sostenible fiscalmente. “La reforma es una gran estafa”, dijo.

▶️ Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, dijo que el país no puede “desaprovechar la oportunidad” de una reforma pensional; sin embargo, señaló que persisten las dudas de qué tan sostenible es la iniciativa. “Daremos una lucha para que no se tomen los ahorros pensionales por $405 billones para volverlo caja menor para las inversiones del país y de los gobiernos de turno. Ayudaremos a que se dé la reforma, no como la quiere el Gobierno, sino como la necesita el país”, afirmó. El senador destacó la ponencia alternativa que establece un umbral de un salario mínimo para las cotizaciones en Colpensiones.

▶️ Gustavo Moreno, de Alianza Verde, habló sobre la importancia de reformar el sistema para aumentar la cobertura, también le pidió al Gobierno que permita que la iniciativa “se fortalezca” a partir de los comentarios de los congresistas.

▶️ Carlos Julio González, de Cambio Radical, reconoció que el modelo actual está en crisis, pero dijo que su partido considera que nubarrones se ciernen sobre el futuro fiscal del país si se aprueba la reforma, considerando el costo de la iniciativa, la transición demográfica, las dudas que persisten sobre la suficiencia del fondo de ahorro, entre otras cosas. “El partido Cambio Radical no acompaña la ponencia oficial”.

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, asegura que el Gobierno de Gustavo Petro no tuvo en cuenta las solicitudes de los congresistas. Sostiene que la reforma en realidad aumenta la edad de pensión, considerando que para los pilares solidario y semicontributivo la edad mínima son 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, y que no es una iniciativa fiscalmente sostenible. “Esta reforma, en vez de mejorar lo que ya existe, lo desmejora”.

Henríquez destacó, entre otras cosas, las declaraciones que hicieron este martes los expertos. Citó, por ejemplo, las afirmaciones de José Ignacio López, presidente de ANIF, quien señaló que el pasivo pensional del país aumentaría en 84 % del PIB con la reforma, en valor presente sería de $1.321 billones, equivalente a construir 38 veces la segunda línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con el senador, el proyecto no aumenta la cobertura, pero tampoco elimina la regresividad, porque Colpensiones seguirá entregando subsidios a personas que no son pobres. Incluso afirmó que habría una “expropiación” del ahorro pensional, ya que los ahorros que hoy están en manos de las AFP pasarían a ser administrados por el Estado. Por esa y otras razones, como los efectos en el mercado de capitales, las dudas que genera el fondo de ahorro y los “problemas” del régimen de transición, pide que se archive el proyecto.

#PlenariaSenado | El senador ponente, @honohenriquez, sostuvo: "Aquí se le está aumentando la edad a esos adultos mayores que hoy tienen acceso al programa. Hoy en día el acceso es: Las mujeres a los 57 años, y los hombres desde los 66 años".#ReformaPensional — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) April 3, 2024

El martes se debatió la ponencia de archivo que había presentado la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres. La congresista argumentó que el sustento de la iniciativa es inconstitucional y afirmó que el Gobierno no pudo demostrar la sostenibilidad financiera.

La Plenaria negó la primera ponencia de archivo que había presentado la senadora Lorena Ríos, con 49 votos en contra y 40 a favor.

¿Qué plantea la reforma pensional?

El Gobierno propone acabar la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y crear un sistema con cuatro pilares:

En el pilar solidario entrarán las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres). Contempla una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema.

Del semicontributivo se beneficiarían las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses); con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia.

En el pilar contributivo, todas las personas cotizarán a Colpensiones hasta tres salarios mínimos y de ahí en adelante, en alguno de los fondos privados.

El cuarto pilar es de ahorro voluntario.

