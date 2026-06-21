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¿Cómo salir del agujero fiscal?: la distancia entre la campaña y la realidad económica

Quien gane la presidencia encontrará un panorama fiscal complejo. La discusión económica de cara a las urnas ha girado en buena parte alrededor del papel del Estado y la libertad. Más allá de llenar plazas, en este discurso hay una tensión oculta que puede allanar el camino para solucionar problemas reales.

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Redacción Economía
21 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

Los ciclos políticos del primer cuarto de siglo XXI cada vez están más marcados por discusiones polarizadas sobre Estado o libre mercado, términos que tienden a presentarse como binarios y, acaso, mutuamente excluyentes. La realidad de cómo funcionan las economías y Estados modernos controvierte esta oposición, más adecuada para llenar plazas, que para ejercer administración pública.

Los discursos, plagados de radicalismos retóricos reviven una larga letanía de discusiones que no sólo apestan a naftalina, sino que poca utilidad tienen a la...

Por Redacción Economía

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