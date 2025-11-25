Así quedó la reforma tributaria para primer debate: los impuestos que salieron y los nuevos

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en el debate de presupuesto 2026. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con solo seis firmas, se radicó en las comisiones económicas conjuntas la ponencia positiva para el primer debate de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.

La propuesta sufrió varios cambios, teniendo en cuenta que se recortó en COP 10 billones la meta original de recaudo. Ahora la iniciativa busca COP 16,3 billones en nuevos impuestos para financiar el presupuesto de 2026.

Le recomendamos: La reforma tributaria tiene el camino cuesta arriba, pero en el Congreso hay un plan B

Todo indica que el Gobierno no ha conseguido los apoyos suficientes para sacar adelante lo que sería la segunda tributaria de esta administración. De hecho, sobre la mesa hay dos ponencias de archivo, una de ellas tiene la firma de 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado.

Teniendo en cuenta que para pasar el primer debate la propuesta necesita el visto bueno de las cuatro comisiones económicas, la negativa de la Comisión Tercera del Senado, en la que se especula que hay más de 10 senadores a favor del archivo, sería suficiente para hundir la reforma.

Este martes se anunció el proyecto en las comisiones económicas para que el debate se realice este miércoles, desde las 8:00 de la mañana. Algunos congresistas aseguraron que se está viciando el trámite de la reforma porque, advirtieron, no había quorum decisorio.

Le explicamos qué cambió entre la propuesta original del gobierno y la ponencia para primer debate.

Los impuestos que salieron de la reforma tributaria

El Gobierno eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles.

Se eliminó la propuesta de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos.

Se eliminó la sobretasa para el sector carbón.

Pese a que el Ministerio de Hacienda había defendido los cambios en las tarifas para el impuesto de renta, en los acuerdos se eliminó este artículo considerando que el recaudo llegaría hasta 2027 (a partir de lo declarado en 2026).

Se eliminó el impuesto para la boletería por encima de los COP 500.000.

Se eliminó el gravamen al componente inflacionario de rendimientos financieros.

Se eliminó medida para poner límite de deducción de 72 UVT por dependientes.

Se eliminó artículo que derogaba descuentos a dividendos.

Los artículos que se modificaron en la reforma tributaria

Hubo cambios para los vehículos híbridos: se mantiene IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %.

Cambios en la retención en la fuente aplicable a las personas naturales. Según los ponentes, la medida permitirá que el esfuerzo financiero que las personas deben hacer al momento de pagar su declaración del impuesto sobre la renta sea menor, pues habrán hecho mayores anticipos.

Se modificó el impuesto al consumo para la cerveza, pasando la tarifa del componente específico de COP 330 a COP 198 por botella de 330 cm3 y la tarifa ad valorem bajó del 30 % al 15 %.

Para las bebidas de producción artesanal, se aclaró que el impuesto no afecta a personas naturales no responsables del IVA.

La ponencia aclara las reglas para reducciones transitorias de sanciones e intereses moratorios de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias.

IVA a la importación de combustibles: la ponencia permite que este impuesto sea considerado como descontable para efectos del IVA y permite que el pago se haga a través de mecanismos de devolución o compensación.

Teniendo en cuenta las discusiones que se presentaron en relación con la exclusión de los envíos postales y envíos urgentes de paquetes de menos de USD 200, los ponentes propusieron una fórmula intermedia, para mantener la exclusión en paquetes de menos de USD 50.

Los nuevos impuestos de la reforma tributaria

La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria pasó del 15 % en la propuesta original, al 19 %.

Sobretasa al consumo y captación de agua no tratada.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.