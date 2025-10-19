“Podemos construir mayorías en el Congreso para aprobar la tributaria”: Minhacienda

Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló con El Espectador sobre el acuerdo con el Congreso para aprobar el presupuesto 2026 y los ajustes que tendrá la reforma tributaria del Gobierno Petro. El jefe de la cartera explicó qué impuestos se mantienen y cuáles se eliminarán. También anunció qué viene para el diésel.