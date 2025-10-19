Conoce más
19 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
“Podemos construir mayorías en el Congreso para aprobar la tributaria”: Minhacienda
Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló con El Espectador sobre el acuerdo con el Congreso para aprobar el presupuesto 2026 y los ajustes que tendrá la reforma tributaria del Gobierno Petro. El jefe de la cartera explicó qué impuestos se mantienen y cuáles se eliminarán. También anunció qué viene para el diésel.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación