“Se mantienen aumentos al impuesto de renta”: minhacienda revela detalles de la tributaria

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, en entrevista con El Espectador. Habló del presupuesto de 2026, de los impuestos de la tributaria y más. Foto: Óscar Pérez

Hace un mes nadie creía que el Congreso aprobaría el presupuesto de 2026, pero esta semana el Legislativo le dio el sí a las cuentas fiscales del próximo año. Congreso y Gobierno lograron un acuerdo: un recorte de COP 10 billones. Ahora la gran pregunta es si el ánimo conciliador se mantendrá en el debate de la reforma tributaria (que la administración de Gustavo Petro prefiere llamar ley de financiamiento) o si el próximo año tendremos un hueco de COP 16 billones en las finanzas públicas.

En entrevista con El Espectador,...