Reforma tributaria de Petro se cae con voto negativo de comisión cuarta del Senado

Este martes 9 de diciembre, desde el mediodía (aunque la sesión estaba citada para las 9:00 a. m.), las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara vuelven a reunirse para retomar el debate de la reforma tributaria o ley de financiamiento del gobierno de Gustavo Petro, con la que el Ministerio de Hacienda busca recaudar COP 16,3 billones para el Presupuesto de 2026.

El proyecto llega a esta nueva jornada después de varias sesiones marcadas por denuncias de “jugaditas” y un pulso jurídico sobre si la iniciativa ya está, en la práctica, hundida en el Congreso.

En las sesiones anteriores, la discusión llegó a levantarse justamente por la ausencia de quorum en la Comisión Cuarta de la Cámara, mientras varios congresistas insistían en que sí se había tomado una decisión de fondo y acusaban maniobras para dilatar el trámite.

En las votaciones de las ponencias de archivo y negativas, las comisiones económicas del Senado se inclinaron mayoritariamente por hundir la reforma.

Aunque la mesa directiva sostiene que se necesita el sí de las cuatro comisiones para que prospere el archivo, varios parlamentarios han citado la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional para argumentar que basta con que una comisión apruebe el archivo para que el proyecto se caiga.

“Dos comisiones del Senado votamos sí al archivo del proyecto, de manera que, se rompa o no el quorum, la reforma está hundida”, dijo el senador Efraín Cepeda.

En paralelo al choque político y procedimental, sigue en discusión el contenido de la reforma.

El texto original buscaba recaudar COP 26,3 billones, pero tras un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, la meta se recortó en COP 10 billones y se eliminaron varias de las medidas más polémicas, como el aumento del IVA a los combustibles y los nuevos impuestos a ciertas actividades de las iglesias por fuera de los cultos.

Se mantienen, entre otros puntos, los cambios en el impuesto al patrimonio desde 40.000 UVT y una fórmula intermedia para los envíos de bajo valor, que conserva la exclusión solo para paquetes de menos de USD 50.

La Comisión Cuarta del Senado votó de manera negativa la ponencia positiva del proyecto, lo que implica el hundimiento de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro en su trámite de primer debate.

Tal como se había explicado, en este punto del trámite legislativo se requería que las cuatro comisiones económicas estuvieran de acuerdo para que el proyecto pudiera avanzar a primer debate. Al no cumplirse esa condición tras la decisión de la Comisión Cuarta del Senado, la iniciativa queda formalmente archivada.

Resultado en la Comisión Cuarta del Senado: la ponencia positiva de la reforma tributaria fue negada, con 4 votos por el sí y 9 votos por el no. Con esta decisión, queda rechazada la ponencia positiva del proyecto de ley en esa comisión.

Alfredo Rocha Rojas, secretario de la Comisión Cuarta del Senado, será el encargado de recoger los votos de los congresistas presentes, dentro del trámite de la ponencia positiva de la reforma tributaria.

Durante su intervención, el representante Jorge Hernán Bastidas Rosero, del Pacto Histórico, expuso lo que calificó como el problema central de las finanzas públicas: un crecimiento sostenido de los gastos inflexibles del Estado a un ritmo que va “mucho más allá” de los ingresos corrientes de la Nación.

Según explicó el congresista, esta situación genera un desequilibrio estructural que presiona de forma permanente el manejo fiscal del país.

Bastidas señaló que el presupuesto presenta una alta rigidez, al punto de que para la vigencia de 2026 más del 90 % del gasto ya estaría comprometido en rubros considerados ineludibles, como funcionamiento y servicio de la deuda.

De acuerdo con su argumentación, esta estructura limita el margen de maniobra del Gobierno para ajustar el gasto y atender nuevas necesidades fiscales sin la entrada de ingresos adicionales.

Durante su intervención, el representante Jorge Hernán Bastidas Rosero, del Pacto Histórico, detalló varias de las principales particularidades que ha tenido la discusión de la reforma tributaria en el Congreso.

Recordó que el proyecto fue presentado inicialmente con una meta de recaudo de COP 26,3 billones, pero que, tras los ajustes exigidos en el marco de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, la iniciativa se redujo en COP 10 billones.

Bastidas explicó que el trámite ha estado acompañado de un proceso de construcción de consensos entre congresistas y el Gobierno, lo que derivó en la eliminación de varios artículos del texto original.

Entre los cambios más relevantes, destacó:

La eliminación del IVA a los combustibles (gasolina y ACPM)

La eliminación de la tributación a actividades económicas de las iglesias

La eliminación de la modificación de tarifas de renta para personas naturales

La eliminación de la propuesta de modificar impuestos a servicios de esparcimiento culturales y deportivos.

También señaló que dentro de las modificaciones que sí se mantuvieron están la modificación del IVA a los vehículos híbridos y los ajustes en la tributación al sector cervecero, como parte del paquete que sigue en discusión en las comisiones económicas.

El presidente de las comisiones económicas conjuntas de la Cámara, Wilmer Yair Castellanos, informó que la votación comenzará en las comisiones económicas del Senado dentro del trámite de la reforma tributaria.

Congresistas afines al Gobierno solicitaron el uso de la palabra y se dará paso a nuevas intervenciones.

Según explicó nuevamente Wilmer Yair Castellanos, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y presidente de las comisiones económicas conjuntas, en la sesión anterior la discusión se extendió con más de 40 intervenciones de congresistas antes de que se suspendiera el debate.

Se reanuda el debate de la reforma tributaria, luego de que se confirmara que hay quorum decisorio en las cuatro comisiones económicas del Congreso.

La sesión ya avanzó con la lectura de impedimentos y, tal como estaba previsto desde la jornada anterior, el trámite entra ahora en la votación de la ponencia positiva del proyecto.

Vale recordar que la sesión pasada se levantó por falta de quorum en la Comisión Cuarta de la Cámara. Sobre ese episodio, Wilmer Yair Castellanos, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y presidente de las comisiones económicas conjuntas, recordó que, en esa jornada, de los 29 congresistas que integran esa comisión, en el primer llamado no estaban en el recinto cerca de 17, y en el segundo llamado alrededor de 15.

