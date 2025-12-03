Tributaria: Minhacienda propone revivir no deducibilidad de regalías para sector petróleo

Debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Oscar Pérez

Las comisiones económicas de Cámara y Senado están debatiendo la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que busca aumentar el recaudo en COP 16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026.

La discusión avanzó el pasado miércoles 26 de noviembre, cuando se debatieron las ponencias que buscaban el archivo de la reforma. La mesa directiva asegura que se necesita el sí de las cuatro comisiones para que prospere una ponencia de este tipo, aunque varios congresistas sostienen que con el sí de una comisión al archivo es suficiente para que el proyecto se hunda.

Las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara dijeron no al archivo, pero las comisiones económicas del Senado votaron a favor.

“Hay tiempos en los que la razón no se escucha”, dijo ante las comisiones económicas Germán Ávila, ministro de Hacienda. El jefe de la cartera aseguró que la propuesta que ha trabajado el Gobierno con varios congresistas “es la más progresiva que se ha presentado en materia de reformas tributarias”.

Ávila dijo que la no deducibilidad de las regalías para el impuesto de renta en la industria extractiva, que se incluyó en la tributaria de 2022, se cayó en la Corte Constitucional por motivaciones “de forma y no de fondo”, incluyendo el reconocimiento de los pagos en especie y en dinero, y una salvaguarda para una circunstancia en la que cayeran los precios del petróleo. “El Gobierno respalda la proposición aditiva porque permite un recaudo de COP 3 billones anuales; esta situación nos permite revisar aquellas iniciativas que aún generan preocupación entre congresistas”.

Entre otros puntos, dijo que se puede excluir del proyecto los cambios en el impuesto al consumo de licores, revisar impuesto al carbono para los COP 100 que impacta en el precio de la gasolina.

La mesa directiva dice que se necesita el sí de las cuatro comisiones para que prospere una ponencia de archivo, aunque varios congresistas, citando la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, sostuvieron que con el sí de una comisión al archivo es suficiente para que el proyecto se hunda.

“Dos comisiones del Senado votamos sí al archivo del proyecto, de manera que se rompa o no el quorum, la reforma está hundida”, dijo Efraín Cepeda (Partido Conservador).

Varios congresistas aseguran que se está desarmando el quorum en la Cámara para que no se vote la ponencia positiva.

En la Comisión Cuarta de la Cámara hubo 10 votos por el sí y siete votos por el no.

En la Comisión Cuarta de Senado hubo 8 votos por el sí y cuatro por el no.

En la Comisión Tercera de Senado hubo 11 votos por el sí y tres por el no.

El pasado 26 de noviembre, a la hora votar las tres ponencias que buscaban hundir el proyecto (primero se votaron las dos negativas y luego la de archivo) hubo un debate técnico. Varios parlamentarios, incluyendo a Juan Felipe Lemus (Partido de La U), advirtieron que, según la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, estas ponencias deben votarse en las cuatro comisiones y que, si alguna vota a favor, se aprueba el archivo. Después de varios argumentos, Wilmer Castellanos (Alianza Verde), presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, dijo que permitiría que las cuatro comisiones se expresaran.

A la hora de votar en la Comisión Cuarta de Cámara, no había quorum y la sesión se levantó. Este miércoles se retomó la votación de la ponencia de archivo.

La ponencia para primer debate tuvo un recorte de COP 10 billones en la meta de recaudo frente al texto radicado por el acuerdo que lograron Congreso y Gobierno para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026. De tal manera que el proyecto pasó de COP 26,3 billones a COP 16,3 billones.

Entre otras medidas, en el recorte se eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles, la de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los COP 500.000. También se eliminó la propuesta de quitar la deducción de 72 UVT para dependientes, el descuento para dividendos, que es del 19 %, y la de gravar componente inflacionario de rendimientos financieros.

También hubo algunas modificaciones. Para vehículos híbridos, se mantiene IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %; se ajustó la retención en la fuente aplicable a las personas naturales y se modificó el impuesto al consumo para la cerveza. Teniendo en cuenta las discusiones por la eliminación de la exclusión de impuestos para los envíos postales y envíos urgentes de paquetes de menos de USD 200, los ponentes propusieron una fórmula intermedia, para mantener la exclusión solo en paquetes de menos de USD 50.

La mayoría de los artículos no sufrieron cambios. Entre otras, se mantiene la propuesta de IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente tienen 5 %); el IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo), la modificación al hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT (2.000.000.000), y el aumento en algunas tarifas para ese mismo impuesto.

