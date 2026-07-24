¿Por qué el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena tiene en alerta al país?

Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG. Foto: SPEC LNG

El mantenimiento de SPEC LNG, la regasificadora de Cartagena, se realizará entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Este es un proceso anual que implica que el país no podrá importar gas por cinco días.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, que generan energía con carbón y con este combustible. Pero desde diciembre de 2024, por la declinación de los campos locales, también se necesitan fuentes externas para abastecer la demanda de comercios, industrias y vehículos. Actualmente, cerca del 30 % del gas que...