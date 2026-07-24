Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena tiene en alerta al país?

SPEC LNG, la única infraestructura que tiene Colombia para importar gas, estará en mantenimiento entre el 30 de julio y el 3 de agosto. Lo que antes pasaba desapercibido hoy tiene en alerta a todo el sistema energético en medio del fenómeno de El Niño.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
24 de julio de 2026 - 06:01 p. m.
Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG.
Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG.
Foto: SPEC LNG

El mantenimiento de SPEC LNG, la regasificadora de Cartagena, se realizará entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. Este es un proceso anual que implica que el país no podrá importar gas por cinco días.

Colombia importa gas desde 2016 para respaldar las plantas térmicas, que generan energía con carbón y con este combustible. Pero desde diciembre de 2024, por la declinación de los campos locales, también se necesitan fuentes externas para abastecer la demanda de comercios, industrias y vehículos. Actualmente, cerca del 30 % del gas que...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

SPEC GNL

Gas

PremiumEE

Importación de gas

Gas en Colombia

Ministerio de Minas y Energía

 

Guillermo(n5sqs)Hace 33 minutos
Equivocado el Ministro Palm, el problema no está en reducir la demanda. No tiene presentacipon que bajo el Gobierno Petro se haya paralizado la exploración de gas, hidrocarburos y minerales estratégicos; en cambio nos vendieron un discurso vacio de "Transición Energética Justa". Que justo ahora se materializó en el riesgo de un apagón y con el Fenómeno del Niño acosando las fuentes energéticas disponibles.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.