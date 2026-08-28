Renta Ciudadana: esta es la nueva fecha para recibir el pago del ciclo 2

Se destinaron más de COP 23.351 millones para atender a 46.703 hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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El ciclo 2 de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana corresponde a la segunda entrega de un apoyo económico de COP 500.000 destinado a las familias afectadas por desastres naturales.

Este se brinda mediante Prosperidad Social, entidad que informó recientemente que se amplió el plazo de entrega para este beneficio. La nueva fecha es el 28 de agosto.

Esta medida aplica en los 19 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre, certificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Tenga en cuenta que la entrega de este ciclo se hará a través de los puntos autorizados de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGIROS.

Según lo informado por Prosperidad Social, “en total se destinaron más de COP 23.351 millones para atender a 46.703 hogares. En este ciclo ingresaron 17.446 hogares adicionales al primer listado en el primer ciclo y que recibieron la transferencia a finales del mes de julio”, detalla.

También hay que tener presente que Prosperidad Social no identifica ni certifica a la población afectada. Su labor se concentra en focalizar, validar y coordinar la entrega de las transferencias, con base en los reportes y registros suministrados por las autoridades competentes.

Se reitera que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y sin intermediarios. Para resolver dudas y evitar fraudes se invita a consultar los siguientes canales oficiales::

https://onx.la/PSGOV Página web: prosperidadsocial.gov.co

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/

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