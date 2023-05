Renunció María Fernanda Valdés como viceministra de Industria de Mincomercio

María Fernanda Valdés. / Cortesía Mincomercio Foto: Cortesía Mincomercio

María Fernanda Valdés renunció a su cargo como viceministra de Industria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La funcionaria anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el 30 de mayo fue su último día en el cargo “en donde viví los meses de servicio más gratificantes de mi vida”.

Valdés también le agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza y dijo que Germán Umaña, ministro de Comercio, “más que un jefe fue un verdadero maestro”.

Ayer fue mi último día como viceministra de Industria en @MincomercioCo, en donde viví los meses de servicio más gratificantes de mi vida.Un agradecimiento al presidente @petrogustavo por su confianza, al ministro @GermanUmanaM quien más que un jefe fue un verdadero maestro... 👇 pic.twitter.com/RslIPBL27K — María F. Valdes Ⓥ (@MFValdesV) May 31, 2023

“Abrazos al equipo del Viceministerio y agradecimiento por tanto compromiso y amor por este país, los voy a extrañar. Seguiré trabajando por el cambio en Colombia ahora desde otro lugar”, agregó. La economista asumirá el Viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda.

María Fernanda Valdés es economista de la Universidad Icesi de Cali. Cuenta con una maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Holanda y un doctorado en Economía de la Freie Universität Berlin de Alemania.

También ha trabajado como coordinadora de proyectos en la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, Fescol, “organización política del partido socialdemócrata alemán que apoya procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y de dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz”, según Mincomercio.

Además, es catedrática en la Universidad de los Andes, ha sido investigadora en la Universidad Libre de Berlín y autora del libro Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy, de 2016. Valdés lideró el proceso de empalme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el Gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.