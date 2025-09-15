No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Repartidores de Rappi exigen el pago de tarifas justas

Los trabajadores se reunieron con el ministro de Trabajo para exigir que se adelanten inspecciones en las oficinas de Rappi. Anuncian jornadas de paro para los próximos días.

Redacción Economía
15 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Los repartidores se movilizaron desde el norte de la ciudad hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo.
Foto: Óscar Pérez
Este lunes, repartidores de Rappi se movilizaron desde el norte de la ciudad hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo. Los manifestantes exigen que la plataforma les reconozca un pago justo por el servicio que prestan.

Según lo informado por el presidente nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia (Unidapp), Jonniell Colina, tras el encuentro que tuvieron con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se logró acordar una inspección a las oficinas de Rappi en los próximos días.

Colina precisa que la plataforma estaría aplicando pagos injustos mediante las denominadas tarifas de doblete y tiplete, es decir, que se les asignan dos o tres pedidos y se les calcula ese pago en conjunto. Para los manifestantes, lo adecuado es que se realice el pago por pedidos individuales.

Hasta que la plataforma no realice este cambio, detalla, no cesarán en sus protestas. Para el 16 de septiembre tienen preparado hacer un día sin autoaceptación, precisamente para evitar esta modalidad de asignación de pedido que les genera indignación.

En los siguientes días se realizará un paro escalonado, de la siguiente forma:

17 de septiembre Duitama

18 de septiembre Fusagasugá

19 de septiembre Valledupar

22 de septiembre Sincelejo

23 de septiembre Cúcuta

24 de septiembre Chía

25 de septiembre Bello

26 de septiembre Rionegro

29 de septiembre Montería

30 de septiembre Villavicencio

1 de octubre Santamarta

2 de octubre Barranquilla

3 de octubre Medellín

6 de octubre Cali

7 de octubre Pereira

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su respaldo a Unidapp. “Reconocemos la valentía y organización de estos trabajadores, quienes día a día sostienen con su esfuerzo el funcionamiento de plataformas digitales que, sin embargo, persisten en desconocer derechos básicos como la seguridad social, remuneración justa, estabilidad y condiciones dignas de trabajo. Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a las plataformas implicadas, en particular a Rappi, abrir de manera inmediata escenarios de diálogo y negociación que conduzcan a soluciones concretas frente a las legítimas demandas de los repartidores”, informaron.

Por Redacción Economía

Breaking

 

Alan Botero(5584)Hace 18 minutos
Una inspeccion personal de las cajas, NADIE
Alan Botero(5584)Hace 18 minutos
No entiendo como la gente solicita los servicios de rapi, no tienen seguridad, los que trabajan andan con esos maletines repuercos quien sabe como manejan los alimentos que usted pide, no tinen un minimo idea de manejo de alimentos y menos un curso, anda con la ropa sucia y la gente los llama como es posible, volvamos a que cada restaurante se apersone de sus empleados les dicten manejo de alimentos les exijan buena aseo y ropa y maletines limpios. Quien en rapi hace una inspeccion personal
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 54 minutos
Estos no eran los que hacían plantines y saboteo a la reforma laboral del gobierno del cambio...a pedirles a los que les daba cuerda para sabotear la nueva reforma....se da cuenta uno que no habían leído al menos las reformas y así como ellos muchos otros no tienen ni idea lo que se está discutiendo para favorecer al pueblo..salud,pensional y laboral...no lean tanto al llorón....ese no sabe...
