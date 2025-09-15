Repartidores de Rappi exigen el pago de tarifas justas

Los repartidores se movilizaron desde el norte de la ciudad hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo. Foto: Óscar Pérez

Este lunes, repartidores de Rappi se movilizaron desde el norte de la ciudad hacia las oficinas del Ministerio de Trabajo. Los manifestantes exigen que la plataforma les reconozca un pago justo por el servicio que prestan.

Según lo informado por el presidente nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia (Unidapp), Jonniell Colina, tras el encuentro que tuvieron con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se logró acordar una inspección a las oficinas de Rappi en los próximos días.

Colina precisa que la plataforma estaría aplicando pagos injustos mediante las denominadas tarifas de doblete y tiplete, es decir, que se les asignan dos o tres pedidos y se les calcula ese pago en conjunto. Para los manifestantes, lo adecuado es que se realice el pago por pedidos individuales.

Hasta que la plataforma no realice este cambio, detalla, no cesarán en sus protestas. Para el 16 de septiembre tienen preparado hacer un día sin autoaceptación, precisamente para evitar esta modalidad de asignación de pedido que les genera indignación.

En los siguientes días se realizará un paro escalonado, de la siguiente forma:

17 de septiembre Duitama

18 de septiembre Fusagasugá

19 de septiembre Valledupar

22 de septiembre Sincelejo

23 de septiembre Cúcuta

24 de septiembre Chía

25 de septiembre Bello

26 de septiembre Rionegro

29 de septiembre Montería

30 de septiembre Villavicencio

1 de octubre Santamarta

2 de octubre Barranquilla

3 de octubre Medellín

6 de octubre Cali

7 de octubre Pereira

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su respaldo a Unidapp. “Reconocemos la valentía y organización de estos trabajadores, quienes día a día sostienen con su esfuerzo el funcionamiento de plataformas digitales que, sin embargo, persisten en desconocer derechos básicos como la seguridad social, remuneración justa, estabilidad y condiciones dignas de trabajo. Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a las plataformas implicadas, en particular a Rappi, abrir de manera inmediata escenarios de diálogo y negociación que conduzcan a soluciones concretas frente a las legítimas demandas de los repartidores”, informaron.

