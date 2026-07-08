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Reservas de petróleo de EE. UU. aumentaron de forma inesperada, según la EIA

El mercado esperaba una caída de unos 1,9 millones de barriles, según el consenso de expertos reunido por la agencia Bloomberg.

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Agencia AFP
08 de julio de 2026 - 07:40 p. m.
Las reservas estratégicas cayeron en 6,2 millones de barriles.
Las reservas estratégicas cayeron en 6,2 millones de barriles.
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN
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Las reservas comerciales de crudo registraron un aumento inesperado la semana pasada en Estados Unidos debido, principalmente, a un descenso de las exportaciones, según datos oficiales publicados el miércoles.

Según el informe semanal de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), las reservas comerciales aumentaron en unos 3 millones de barriles durante el periodo de siete días que finalizó el 3 de julio, lo que elevó el total a 411,4 millones de barriles.

El mercado esperaba una caída de unos 1,9 millones de barriles, según el consenso de expertos reunido por la agencia Bloomberg.

Este aumento, el primero desde finales de abril, se debe en parte a una caída del 18,6% de exportaciones respecto a la semana anterior, hasta los 3,26 millones de barriles al día, la cantidad más baja desde principios de noviembre del 2025.

A ello se suma un aumento del 6,6% de las importaciones.

La producción estadounidense de crudo se ha acelerado ligeramente, pero la tasa de utilización de las refinerías, por su parte, ha disminuido a 95,8% frente al 96,6% del periodo anterior.

Las reservas estratégicas cayeron en 6,2 millones de barriles, extraídos con el fin de compensar las perturbaciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

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Por Agencia AFP

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