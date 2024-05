Restricción para vehículos de carga en junio 2024: horarios y vías

Sábado 1 de junio (de 8:00 a.m. a 03:00 p.m): aplica en todas las vías a restringir en ambos sentidos (esta las encuentra al final de este artículo).

Lunes 3 de junio (de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.): aplica en todas las vías a restringir en ambos sentidos. En las vías “Bogotá - Fusagasugá - Melgar - Ibagué” e “Ibagué - Calarcá - Armenia - La Tebaida - La Paila”, aplica en ambos sentidos desde las 08:00 a.m. y hasta la 01:00 a.m. del cuatro de junio. En la vía Bogotá - Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.