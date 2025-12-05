Restricción para vehículos de carga este puente festivo, en Navidad y Año Nuevo 2026

Escucha este artículo
Con la intención de facilitar la movilidad en las principales vías del país, el Ministerio de Transporte ha establecido una serie de restricciones para vehículos pesados (de más de 3,4 toneladas).
Estos son los días, vías y horarios para la restricción de este puente festivo
Viernes – 5 de diciembre de 2025
Horario: 15:00 a 22:00
Aplicación:
- Cundinamarca (solo éxodo desde Bogotá).
- Ambos sentidos en:
- Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué
- Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila
Sábado – 6 de diciembre de 2025
Horario: 06:00 a 15:00
Aplicación:
- Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
- Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
- Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre): 12:00 a 19:00.
- Bogotá – Tunja: 12:00 a 23:00.
Domingo – 7 de diciembre de 2025
Horario: 15:00 a 23:00
Aplicación:
- Sentido Ibagué – Melgar - Fusagasugá - Soacha - Bogotá.
- Bogotá – Tunja (ambos sentidos).
Lunes (Festivo) – 8 de diciembre de 2025
Horario: 10:00 a 23:00
Aplicación:
- Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
- Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
- Bogotá – Villavicencio: aplica total.
- Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 08:00 a 01:00 del martes 9 de diciembre.
stos son los días, vías y horarios para la restricción para Navidad y año nuevo
PUENTE FESTIVO: NAVIDAD
Martes – 23 de diciembre de 2025
Horario: No aplica
Miércoles – 24 de diciembre de 2025
Horario: 10:00 a 23:00Aplicación:
- Cundinamarca (solo éxodo desde Bogotá).
- Ambos sentidos:
- Bogotá – Ibagué
- Ibagué – La Paila
Jueves (Festivo) – 25 de diciembre de 2025
Horario: 10:00 a 21:00Aplicación:
- Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
- Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
- Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 10:00 a 01:00 del viernes 26 de diciembre.
Viernes – 26 de diciembre de 2025
Horario: No aplica
Sábado – 27 de diciembre de 2025
Horario: No aplica
Domingo – 28 de diciembre de 2025
Horario: No aplica
PUENTE FESTIVO: AÑO NUEVO
Martes – 30 de diciembre de 2025
Horario: No aplica
Miércoles – 31 de diciembre de 2025
Horario: 08:00 a 23:00Aplicación:
- Cundinamarca (solo éxodo).
- Ambos sentidos: Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila.
Jueves (Festivo) – 1 de enero de 2026
Horario: 10:00 a 21:00Aplicación:
- Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
- Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
- Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 10:00 a 01:00 del viernes 2 de enero.
Viernes – 2 de enero de 2026
Horario: No aplica
Sábado – 3 de enero de 2026
Horario: 08:00 a 17:00Aplicación:
- Solo en Rumichaca – Popayán – Mojarras – Pasto.
Domingo – 4 de enero de 2026
Horario: 10:00 a 23:00Aplicación:
- Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
- Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 08:00 a 01:00 del martes 5 de enero.
Lunes – 5 de enero de 2026
Horario: No aplica
Martes – 6 de enero de 2026
Horario: No aplica
