Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Restricción para vehículos de carga este puente festivo, en Navidad y Año Nuevo 2026

Evite imprevistos en su viaje. Estas son las restricciones que debe tener en cuenta para estas festividades.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
05 de diciembre de 2025 - 06:24 p. m.
Restricción para vehículos de carga para las fiestas de fin de año.
Restricción para vehículos de carga para las fiestas de fin de año.
Foto: Peter H / Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Con la intención de facilitar la movilidad en las principales vías del país, el Ministerio de Transporte ha establecido una serie de restricciones para vehículos pesados (de más de 3,4 toneladas).

Estos son los días, vías y horarios para la restricción de este puente festivo

Viernes – 5 de diciembre de 2025

Horario: 15:00 a 22:00

Aplicación:

  • Cundinamarca (solo éxodo desde Bogotá).
  • Ambos sentidos en:
    • Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué
    • Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila

Sábado – 6 de diciembre de 2025

Horario: 06:00 a 15:00

Aplicación:

  • Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
  • Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
  • Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre): 12:00 a 19:00.
  • Bogotá – Tunja: 12:00 a 23:00.

Domingo – 7 de diciembre de 2025

Horario: 15:00 a 23:00

Aplicación:

  • Sentido Ibagué – Melgar - Fusagasugá - Soacha - Bogotá.
  • Bogotá – Tunja (ambos sentidos).

Lunes (Festivo) – 8 de diciembre de 2025

Horario: 10:00 a 23:00

Aplicación:

  • Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
  • Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
  • Bogotá – Villavicencio: aplica total.
  • Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 08:00 a 01:00 del martes 9 de diciembre.

stos son los días, vías y horarios para la restricción para Navidad y año nuevo

PUENTE FESTIVO: NAVIDAD

Martes – 23 de diciembre de 2025

Horario: No aplica

Miércoles – 24 de diciembre de 2025

Horario: 10:00 a 23:00Aplicación:

  • Cundinamarca (solo éxodo desde Bogotá).
  • Ambos sentidos:
    • Bogotá – Ibagué
    • Ibagué – La Paila

Jueves (Festivo) – 25 de diciembre de 2025

Horario: 10:00 a 21:00Aplicación:

  • Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
  • Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
  • Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 10:00 a 01:00 del viernes 26 de diciembre.

Viernes – 26 de diciembre de 2025

Horario: No aplica

Sábado – 27 de diciembre de 2025

Horario: No aplica

Domingo – 28 de diciembre de 2025

Horario: No aplica

PUENTE FESTIVO: AÑO NUEVO

Martes – 30 de diciembre de 2025

Horario: No aplica

Miércoles – 31 de diciembre de 2025

Horario: 08:00 a 23:00Aplicación:

  • Cundinamarca (solo éxodo).
  • Ambos sentidos: Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila.

Jueves (Festivo) – 1 de enero de 2026

Horario: 10:00 a 21:00Aplicación:

  • Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
  • Excepto Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán.
  • Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 10:00 a 01:00 del viernes 2 de enero.

Viernes – 2 de enero de 2026

Horario: No aplica

Sábado – 3 de enero de 2026

Horario: 08:00 a 17:00Aplicación:

  • Solo en Rumichaca – Popayán – Mojarras – Pasto.

Domingo – 4 de enero de 2026

Horario: 10:00 a 23:00Aplicación:

  • Todas las vías restringidas (ambos sentidos).
  • Bogotá – Ibagué / Ibagué – La Paila: 08:00 a 01:00 del martes 5 de enero.

Lunes – 5 de enero de 2026

Horario: No aplica

Martes – 6 de enero de 2026

Horario: No aplica

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Restricciones vehículos de carga

Movilidad

Transporte

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.