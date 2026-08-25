Restricciones en vía a Buenaventura amenazan la cadena de suministro

El gremio insiste en que es consciente de que la prioridad es la seguridad de quienes transitan por la vía, pero subraya que la recuperación de la normal circulación en el corredor debería avanzar con la misma urgencia que demanda la atención de la emergencia Foto: Jose Vargas Esguerra

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Como medida de seguridad tras el sismo y mientras avanzan las intervenciones en la carretera, la Unión Vial Camino del Pacífico, concesionaria del corredor Buga-Loboguerrero-Buenaventura, estableció restricciones a la circulación.

El objetivo, como lo ha transmitido la firma, es preservar la vida y garantizar la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta que ha persistido el riesgo asociado a la inestabilidad de la montaña y la posibilidad de desprendimiento de material.

Este escenario ha generado incertidumbre en el sector logístico que depende del comercio internacional que se mueve en el Puerto de Buenaventura.

Defencarga, gremio del transporte de carga y la logística, ha manifestado su preocupación por esta situación, aunque reconoce y respalda las medidas adoptadas por las autoridades ante los deslizamientos y la inestabilidad de los taludes en distintos puntos de la vía.

“Entendemos que la protección de la vida y la seguridad de los usuarios, trabajadores y comunidades cercanas constituyen la máxima prioridad y deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, luego de más de diez días de operación bajo el Plan de Manejo de Tráfico implementado el 14 de agosto, que restringe la circulación vehicular entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m., observamos la ausencia de información clara sobre los avances técnicos, las intervenciones en curso y los tiempos estimados para la recuperación plena del tránsito sobre el corredor vial”, señala.

Para este sector, es importante conocer información que brinde mayores detalles sobre el estado actual de los estudios geotécnicos, las evaluaciones de riesgo que se están adelantando, y el cronograma que se tiene estimado para conocer la fecha aproximada en la que se establecerá la normalidad de la operación.

Esto, insisten, permitiría reducir la incertidumbre que esta situación ha generado en el sector y facilitaría una mejor gestión de sus operaciones.

“El flujo de arribo de buques a Buenaventura continúa desarrollándose, mientras que la capacidad de evacuación vía terrestre de la carga se encuentra severamente limitada por las restricciones en los horarios vigentes que, de mantenerse por un periodo prolongado, acrecienta el riesgo de congestión y saturación de la infraestructura logística y portuaria, con consecuencias que podrían extenderse a diferentes sectores productivos del país que dependen del comercio exterior para abastecer sus cadenas de suministro y atender sus compromisos comerciales”, puntualiza.

Desde el gremio se le ha solicitado al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Concesión Unión Vial Camino del Pacífico informar al sector sobre los avances concretos de las intervenciones, las medidas de mitigación implementadas y los tiempos estimados para la normalización de la operación del corredor.

El gremio insiste en que es consciente de que la prioridad es la seguridad de quienes transitan por la vía, pero subraya que la recuperación de la normal circulación en el corredor debería avanzar con la misma urgencia que demanda la atención de la emergencia, pues ambas dimensiones están estrechamente ligadas al bienestar del país.

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