Retener talento en 2026: un desafío para las empresas

¿Año nuevo, trabajo nuevo? Es una pregunta que muchos se hacen al comenzar enero, cuando los propósitos para 2026 empiezan a tomar forma. La idea de acceder a un mejor salario y a mayores oportunidades de crecimiento profesional lleva a no pocos trabajadores a replantearse su permanencia en la empresa actual y a considerar un cambio de rumbo laboral.

Para las empresas, este fenómeno representa un desafío significativo, ya que la contratación de un nuevo trabajador implica costos de selección y capacitación, además de un periodo de adaptación en el que el empleado aún no alcanza el nivel de productividad de quien dejó el cargo.

Un estudio hecho hacia finales de 2023 por la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) estimó que la rotación laboral en el país es del 66,2 % en el rango de edad de entre los 23 y 30 años, mientras que en los de 31 a 40 es del 21 % y de los 41 en adelante del 5,10 %.

Un análisis más reciente, esta vez realizado por la firma Michael Page, señala que Colombia cerró 2025 con una rotación laboral del 41 %. A la par, se estima que el 57 % de las compañías proyecta incrementar su nómina, especialmente en talentos altamente especializados.

Las áreas más dinámicas son Ventas y Mercadeo (49%), Operaciones y Producción (43%) y Tecnología (30%). En estos casos, el impulso lo marca las tendencias tecnológicas y el inicio de nuevos proyectos.

“A este dinamismo se suma un reto creciente: el 69% de las empresas afirma tener dificultades para encontrar perfiles con las habilidades necesarias, mientras el 31% enfrenta expectativas salariales más altas y el 20% compite directamente con otras compañías por los mismos candidatos”, detalla la firma en su análisis.

Ante este panorama, casi seis de cada diez empresas manifiesta sentir preocupación por la alta rotación laboral.

“Una rotación del 41 % es una cifra elevada que evidencia la búsqueda de mejores condiciones salariales, mayores oportunidades de crecimiento y una mayor flexibilidad laboral. De acuerdo con el análisis, el principal detonante de las renuncias son las ofertas salariales más atractivas (50 %), seguido de la falta de oportunidades de desarrollo profesional (19 %). Para muchas organizaciones, este periodo del año suele coincidir con picos de salidas y movimientos internos, impulsados tanto por decisiones personales como por procesos de reorganización”, señala la firma.

Como lo precisa Daniel Guerrero, Managing Consultant de Michael Page Colombia, es clave que los trabajadores que planean cambiar de trabajo revisen las competencias que están emergiendo en el mercado laboral, además de entrenarse para funciones que son completamente nuevas, dado que muchas de estas no son estáticas y tienden a transformarse constantemente.

En este contexto, las organizaciones están apostando por mejorar el clima laboral (40%), ofrecer flexibilidad y trabajo híbrido (39%) y reforzar programas de desarrollo profesional (38%). El 55% de las empresas en Colombia opera bajo un modelo híbrido, un esquema que registra altos niveles de satisfacción entre los empleados (93%).

“Con un mercado acelerado, candidatos más exigentes y mayores expectativas salariales, las empresas deberán fortalecer su propuesta de valor para atraer y retener a los mejores profesionales. La combinación de flexibilidad, bienestar, oportunidades de crecimiento y un liderazgo más humano y cercano será determinante para navegar un 2025 marcado por la transformación y la búsqueda de experiencias laborales más significativas”, concluye la firma.

