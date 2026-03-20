Las presiones que sacuden a Ecopetrol por las investigaciones a Ricardo Roa

Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde abril de 2023. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La tormenta judicial que atraviesa Ricardo Roa sigue empeorando y su permanencia en la presidencia de Ecopetrol pareciera cada vez más complicada. Este jueves, la junta directiva de la petrolera se reunió para discutir qué tan viable es mantenerlo como cabeza de la empresa más grande e importante del país, mientras afronta un proceso judicial que estaría relacionado con su cargo en la petrolera estatal.

Sin embargo, al cierre de esta edición todavía no se conocía ninguna decisión de fondo sobre su futuro al frente de la compañía. Hasta ahora,...