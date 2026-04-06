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Ricardo Roa se va de vacaciones en medio de crisis en Ecopetrol: así llegamos a este punto

La junta directiva de Ecopetrol tomó una decisión alternativa ad portas de la segunda imputación penal de Ricardo Roa: el presidente de la empresa se va de vacaciones y después tomará una licencia.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
07 de abril de 2026 - 02:01 a. m.
Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde abril de 2023.
Ricardo Roa es presidente de Ecopetrol desde abril de 2023.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En medio de una polémica sin precedentes en la empresa más grande e importante del país, Ricardo Roa se va de vacaciones: tendrá siete semanas de descanso y, cuando termine el periodo, el 28 de mayo, tomará una licencia no remunerada de 30 días. Lo más probable es que Roa, que llegó al cargo en abril de 2023, vuelva para liderar el empalme con la futura cabeza de la empresa, considerando que una posible segunda vuelta presidencial sería en junio.

La junta directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, quien se...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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Noticioso(6975)Hace 32 minutos
Más corrupción, nepotismo, negociados e ineptitud en el petrismo... ¡Tremenda sorpresa!. Se les fueron los 4 años solo en eso y en las borracheras y jumas transgeneristas de ese charlatán incompetente.
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