Un mundo cada vez más desigual: así crecen las fortunas de los multimillonarios globales

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El dato puede sonar casi fantasioso: los multimillonarios globales están incrementando su riqueza en USD 80.700 cada segundo. Para el momento de redacción de estas líneas, el patrimonio colectivo de la súper élite mundial había subido en más de USD 4.000 millones en apenas 14 horas y el contador sigue marcando hacia adelante.

La cifra no sólo resulta espectacular de cierta forma, sino que comienza a tornarse en escandalosa y aberrante cuando se tiene en cuenta que esto sucede en un mundo en el que una de cada cuatro personas aún no puede...