Economía
Un mundo cada vez más desigual: así crecen las fortunas de los multimillonarios globales

Desde 2020, los multimillonarios han incrementado su riqueza conjunta en 81 %. Al tiempo que la lucha contra la pobreza y el hambre siguen sin volver a tener los ritmos anteriores a la pandemia.

Santiago La Rotta
19 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Foto: Getty Images

El dato puede sonar casi fantasioso: los multimillonarios globales están incrementando su riqueza en USD 80.700 cada segundo. Para el momento de redacción de estas líneas, el patrimonio colectivo de la súper élite mundial había subido en más de USD 4.000 millones en apenas 14 horas y el contador sigue marcando hacia adelante.

La cifra no sólo resulta espectacular de cierta forma, sino que comienza a tornarse en escandalosa y aberrante cuando se tiene en cuenta que esto sucede en un mundo en el que una de cada cuatro personas aún no puede...

@Troskillerslarotta@elespectador.com
