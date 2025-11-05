Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Salario mínimo 2026: el panorama se muestra complejo para lograr un consenso

La negociación del salario mínimo está por iniciar y promete ser compleja. Estos son los elementos que explican por qué lograr un consenso será un reto de gran calado en este año.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
05 de noviembre de 2025 - 02:36 p. m.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que pronto citará a las partes para instalar la mesa de concertación.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que pronto citará a las partes para instalar la mesa de concertación.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Definir el aumento del salario mínimo nunca es fácil. Cada diciembre, Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen para intentar llegar a un acuerdo, pero las conversaciones suelen alargarse. No es raro: detrás de esa cifra hay intereses distintos y una realidad económica que no siempre juega a favor. Por eso, más de una vez, la mesa termina sin consenso.

De hecho, ese ha sido el panorama en los últimos años: una mesa llena de intentos fallidos por llegar a un acuerdo y, al final, un decreto presidencial que termina definiendo el aumento.

Vínculos relacionados

En medio de gritos de sobreoferta, ¿qué papel juega Rusia en el mercado petrolero?
El limbo de la reforma pensional: estado real, suspensión de la Corte y qué sigue
China suspende por un año arancel adicional del 24 % a productos de Estados Unidos
El efecto de la inteligencia artificial (IA) sobre el crecimiento y el empleo

Es...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Salario mínimo

Salario mínimo 2026

Mesa de concertación salario mínimo

Ministerio de Trabajo

Empresarios

ANDI

Fenalco

Acopi

Sindicatos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.