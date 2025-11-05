Salario mínimo 2026: el panorama se muestra complejo para lograr un consenso

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que pronto citará a las partes para instalar la mesa de concertación. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Definir el aumento del salario mínimo nunca es fácil. Cada diciembre, Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen para intentar llegar a un acuerdo, pero las conversaciones suelen alargarse. No es raro: detrás de esa cifra hay intereses distintos y una realidad económica que no siempre juega a favor. Por eso, más de una vez, la mesa termina sin consenso.

De hecho, ese ha sido el panorama en los últimos años: una mesa llena de intentos fallidos por llegar a un acuerdo y, al final, un decreto presidencial que termina definiendo el aumento.

Es...