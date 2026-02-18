Publicidad

Salario mínimo: El Espectador le explica en qué va el tema del nuevo decreto

Se le acaba el tiempo al Ejecutivo, que busca argumentar técnicamente el aumento. Mientras el país está esperando esa hoja de ruta, Fenalco sigue advirtiendo el riesgo de un incremento tan alto para las pequeñas empresas.

Edwin Bohórquez Aya
18 de febrero de 2026 - 09:00 p. m.
El Consejo de Estado le dio ocho días al Ejecutivo para firmar un nuevo decreto.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Me van a bajar el salario? y ¿Me toca devolver plata? Esas fueron las preguntas más frecuentes que escuché desde el viernes pasado en la mañana cuando la agenda informativa se concentró en una decisión contraria a la que la administración de Gustavo Petro firmó el pasado 29 de diciembre: “El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que se definió el salario mínimo y ordenó al Gobierno expedir uno nuevo”. Una decisión judicial con muchos impactos económicos y políticos que merecen una...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
