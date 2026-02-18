Salario mínimo: El Espectador le explica en qué va el tema del nuevo decreto

El Consejo de Estado le dio ocho días al Ejecutivo para firmar un nuevo decreto.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Me van a bajar el salario? y ¿Me toca devolver plata? Esas fueron las preguntas más frecuentes que escuché desde el viernes pasado en la mañana cuando la agenda informativa se concentró en una decisión contraria a la que la administración de Gustavo Petro firmó el pasado 29 de diciembre: “El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que se definió el salario mínimo y ordenó al Gobierno expedir uno nuevo”. Una decisión judicial con muchos impactos económicos y políticos que merecen una...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
