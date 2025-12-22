Salario mínimo: esta semana será decisiva para definir el aumento

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: Diego Ojeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“No hubo acuerdo”, esa fue la noticia que dieron empresarios y centrales obreras la semana pasada ya que, como lo establece la ley 278 de 1996, se tenía hasta el 15 de diciembre para concertar el incremento que tendrá el salario mínimo en 2026.

No obstante, la legislación permite un tiempo extra. En este, las partes presentan sus salvedades (un documento en el que argumentan el por qué de su cifra y qué los distancia de acercarse a la de su contraparte). Tras analizar esta información, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, decide si vale la pena, o no, citar a reuniones bilaterales.

Esas reuniones consisten en espacios de diálogos entre el Ministerio y los empleadores, el ministerio y los trabajadores. Aquí la cartera hace un papel de mediador, buscando, una vez más, acercar a las partes.

Sin embargo, como lo manifestaron el 15 de diciembre los gremios y sindicatos, las propuestas están tan separadas que la posibilidad de que se llegue a un acuerdo es muy baja.

El Espectador conoció que, en la tarde de este lunes, el ministro Sanguino tendrá esas reuniones bilaterales. Una fuente señaló que estos encuentros estaban previstos para la mañana, pero se corrió porque el presidente Gustavo Petro citó al ministro Sanguino.

La propuestas de sindicatos y empresarios

Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores ascendería a COP 1.883.260.

Las centrales obreras respaldaron su propuesta con varios argumentos. Según explicó Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el aumento del 16 % en parte obedece al informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte una brecha de 50 puntos porcentuales entre el ingreso de los trabajadores que dependen del salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que permite a un empleado y su familia cubrir sus necesidades básicas.

El ministro Sanguino señaló días atrás que este último salario sería de COP 3 millones para un hogar de cuatro integrantes.

Arias también sostiene que parte del 16 % propuesto busca saldar una “deuda histórica” acumulada durante las concertaciones del salario mínimo en los últimos 20 años. Según las centrales, a los trabajadores no se les ha reconocido de manera adecuada su aporte a la productividad. Por eso, los economistas de estas organizaciones calculan que existe un rezago de otros 50 puntos porcentuales en el salario mínimo que aún no ha sido compensado.

En otras palabras, las cuentas que hacen las centrales estiman que hoy el salario mínimo es la mitad de lo que debería.

Incluso sin tener en cuenta lo anterior, la carta que destaparon los empresarios se encuentra muy lejos de la planteada por las centrales. Gremios como la ANDI, ACOPI y la SAC propusieron un aumento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo subiría en COP 102.634, para ubicarse en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte aumentaría en COP 14.420, hasta COP 214.420. En total, el ingreso mensual de los trabajadores quedaría en COP 1.740.554.

Las cuentas dicen que lo que hoy separa a trabajadores de empresarios son COP 142.706.

Los gremios también presentaron argumentos para sustentar su propuesta. La presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, señaló que para construir esta propuesta se tuvo en cuenta la inflación observada (5,3 %), así como la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %. A esto se le sumaron 100 puntos básicos de ganancia real adicional, para ese total del 7,21 %.

Ospina señala que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, la propuesta empresarial resulta responsable tanto para las compañías como para los trabajadores. Recuerda que muchos cobros están indexados a este ingreso, por lo que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la carestía en el país.

¿En cuánto quedaría el salario?

Si definitivamente no se logra un acuerdo, la mencionada ley faculta al presidente Petro a tomar la decisión, vía decreto, antes del 30 de diciembre.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años, es probable que la noticia se dé esta semana (y más si se tiene en cuenta que Petro se reunió esta mañana con Sanguino, y que se tiene prevista una alocución presidencial en la noche del 23 de diciembre).

Aunque nada está escrito, desde el Gobierno se ha sugerido cuál sería el incremento que se anunciaría en los próximos días. Fuentes del Ministerio de Trabajo, tras la reunión que tuvo el ministro Sanguino con el presidente Petro y el Ministro de Hacienda Germán Ávila, han señalado que el alza sería del 11 %.

Si ese es el escenario, el salario mínimo aumentaría COP 156.585, consolidándose así en COP 1.580.085. El auxilio de transporte, por su parte, crecería en COP 22.000, quedando en COP 222.000. Sumando ambos rubros, los trabajadores que dependen directamente del mínimo recibirían en 2026 COP 1.802.085.

Recientemente, en una entrevista con Blu radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no sería sorpresa si el alza se de por encima del 12 %, lo que da lugar a pensar que otra posible cifra sería un 13 %

Si ese es el caso, el salario mínimo aumentaría COP 185.055, consolidándose así en COP 1.608.555. El auxilio de transporte, por su parte, crecería en COP 26.000, quedando en COP 226.000. Sumando ambos rubros, los trabajadores que dependen directamente del mínimo recibirían en 2026 COP 1.834.555.

Sobre el anuncio de Benedetti, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señaló que le parece positivo, pero insistió en que la decisión que tome el Gobierno debería aproximarse más al 16 %. “Eso sería una estupenda noticia para los trabajadores de Colombia”, dijo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.