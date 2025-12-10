Logo El Espectador
Economía
Salario mínimo: lo que separa las propuestas entre empresarios y sindicatos

Centrales obreras y gremios destaparon sus cartas, la diferencia entre lo que proponen unos y otros es considerable, pero hay voluntad para negociar el incremento que tendrá el mínimo para 2026.

Diego Ojeda
10 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompaña la discusión del salario mínimo.
Foto: Ministerio de Trabajo

Trabajadores y empresarios destaparon hoy las cartas que se jugarán en la discusión del salario mínimo. Aunque en la mesa de concertación se percibe ambiente para un acuerdo, las propuestas están tan distantes que encontrar un punto medio será todo un desafío.

Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En...

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95
micorriza(d243q)Hace 21 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
