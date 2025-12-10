Salario mínimo: lo que separa las propuestas entre empresarios y sindicatos

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acompaña la discusión del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo

Trabajadores y empresarios destaparon hoy las cartas que se jugarán en la discusión del salario mínimo. Aunque en la mesa de concertación se percibe ambiente para un acuerdo, las propuestas están tan distantes que encontrar un punto medio será todo un desafío.

Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más). En...