Sam Altman anticipa multimillonaria inversión en infraestructura para OpenAI

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quiere invertir billones de dólares a lo largo del tiempo en la infraestructura necesaria para desarrollar y operar servicios de inteligencia artificial. Solo necesita encontrar la manera de recaudar esa cantidad de dinero.

“Es de esperar que OpenAI gaste billones de dólares” en la construcción de centros de datos en un futuro no muy lejano, declaró Altman a un grupo de periodistas el jueves. “Y es de esperar que un grupo de economistas se lamente y diga: ‘Esto es una locura, es una imprudencia, etc.’ Y simplemente diremos: ‘¿Saben qué? Déjennos hacer lo nuestro’”.

Altman afirmó que la startup está ideando una forma novedosa de financiar esa inversión. “Sospecho que podemos diseñar un nuevo tipo de instrumento financiero muy interesante para las finanzas y calcular que el mundo aún no lo ha descifrado”, afirmó. “Estamos trabajando en ello”.

En enero, Altman se unió a Masayoshi Son, de SoftBank Group Corp., y a Larry Ellison, de Oracle Corp., en la Casa Blanca para anunciar un proyecto de infraestructura de 500 000 millones de dólares y cuatro años de duración llamado Stargate . Aun así, Altman prevé una inversión mucho mayor de la que Stargate supone actualmente.

Las declaraciones de Altman se produjeron durante una inusual y extensa conversación con periodistas durante una cena. Habló sobre el rápido crecimiento de ChatGPT, la posibilidad de cifrar los chats para una mayor privacidad y la nueva guerra de navegadores.

Al ser preguntado sobre la oferta de 34.500 millones de dólares de la startup de inteligencia artificial Perplexity para comprar el navegador Chrome de Google, Altman afirmó que OpenAI también debería “echarle un vistazo”. Un ejecutivo de OpenAI declaró previamente que la compañía estaría interesada en pujar por Chrome si un tribunal federal ordenara a Google, de Alphabet Inc., escindirlo.

Una nueva burbuja tecnológica

Altman también afirmó ver paralelismos entre el frenesí inversor actual en inteligencia artificial y la burbuja puntocom de finales de los 90. En ambos casos, explicó Altman, la “gente inteligente” se entusiasmó demasiado con una nueva tecnología. Pero en cada caso, añadió, esa tecnología era “real” y estaba destinada a tener un impacto duradero en el mundo empresarial y la sociedad.

“¿Estamos en una fase en la que los inversores en general están sobreentusiasmados con la IA? En mi opinión, sí”, respondió Altman a una pregunta de Bloomberg News durante la conversación. “¿Es la IA lo más importante que ha sucedido en mucho tiempo? Mi opinión también es que sí”.

Altman afirmó que es poco probable que la sociedad en su conjunto se arrepienta de la enorme inversión en IA, pero también admitió que considera que algunas valoraciones actuales de startups son descabelladas y un comportamiento irracional. Añadió: «Alguien va a salir perdiendo».

Altman, más que casi nadie, ha contribuido a alimentar el entusiasmo de los inversores. OpenAI impulsó el auge actual de la IA con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, lo que impulsó a otras empresas tecnológicas y startups a invertir miles de millones de dólares en talento, chips y centros de datos para desarrollar software de IA similar. Si bien Altman prevé que OpenAI “gaste mucho dinero”, también cree que la empresa obtendrá enormes beneficios con el tiempo.

“Es muy racional para nosotros seguir invirtiendo en este momento”, dijo.

Salir a bolsa

Al menos una parte del proceso de financiación de OpenAI para el considerable coste del desarrollo de la IA probablemente incluirá una oferta pública de venta en el futuro, aunque Altman se negó a dar un plazo específico. OpenAI está trabajando actualmente para completar una compleja reestructuración corporativa que lleva meses en marcha.

“Creo que probablemente tendremos que salir a bolsa algún día”, dijo Altman. Pero también señaló que no es tan apto para ser director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa.

Altman afirmó que ahora ve a OpenAI como cuatro empresas: una empresa de tecnología de consumo, una operación de infraestructura a gran escala, un laboratorio de investigación y todas las novedades, incluyendo los dispositivos de hardware planificados. Para ello, su empresa contrató recientemente a Fidji Simo, exdirector de Instacart, como director ejecutivo del negocio de aplicaciones de OpenAI.

“No puedo dirigir cuatro empresas”, dijo Altman. “La pregunta es si puedo dirigir una sola”.

Un lanzamiento fallido

Gran parte de su atención en la discusión se centró en el complicado lanzamiento de GPT-5 durante la última semana. El nuevo modelo de IA, que Altman había promocionado durante meses, generó críticas mixtas y confusión entre muchos usuarios.

Algunas personas se sintieron frustradas por el estilo de escritura y la personalidad de GPT-5; otras se quejaron de que sus modelos favoritos habían sido prácticamente eliminados tras el lanzamiento. En respuesta, OpenAI ha publicado una serie de correcciones y mea culpas.

“Creo que nos equivocamos muchísimo en el lanzamiento”, dijo Altman. “Hemos aprendido una lección sobre lo que significa actualizar un producto para cientos de millones de personas en un solo día, y las diferencias en el apego que la gente tiene con este producto en comparación con los productos anteriores”.

