Sandra Suárez será la nueva directora de Prosperidad Social: ¿quién es?

Sandra Suárez será la directora de Prosperidad Social. Foto: Prensa Abelardo de la E

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Abelardo De La Espriella anunció este sábado que Sandra Suárez Pérez será la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de coordinar y ejecutar buena parte de los programas sociales del Gobierno.

El DPS administra programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Actualmente, el director es Mauricio Rodríguez Amaya, quien asumió el cargo en julio de 2025 tras la salida de Gustavo Bolívar.

Suárez es publicista, tiene un Máster en Administración Pública de Harvard University, con énfasis en liderazgo, negociación y resolución de conflictos y especializaciones en Mercadeo Internacional y Estudios Políticos.

En el sector público fue alta consejera presidencial para los programas sociales del Plan Colombia, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entre 2002 y 2006 y alta consejera para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En el sector privado fue vicepresidenta corporativa de Desarrollo de Talento de una compañía multilatina y durante siete años fue gerente general (CEO) de Grupo Semana.

“Sandra ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente. Llega con una misión clara: hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia”, dijo el presidente electo.

Además de administrar las transferencias monetarias en un contexto de estrechez fiscal, Prosperidad Social tendrá que poner a andar el pilar solidario de la reforma pensional si la Corte Constitucional le da el visto bueno a la iniciativa.

En contexto: ¿Hay plata para el pilar solidario y para subsidios? Director del DPS responde

Aunque inicialmente la reforma pensional se ponía en marcha el 1°. de julio de 2025, la Corte Constitucional suspendió su entrada en vigencia mientras estudia si se ajusta o no a la Constitución.

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