Satena aumenta sus frecuencias aéreas entre Bogotá y Buenaventura

Satena anunció recientemente el aumento en las frecuencias aéreas entre Bogotá y Buenaventura.

Desde el 18 de marzo, los viajeros podrán acceder a las nuevas operaciones los días miércoles y jueves.

Este aumento se da por el crecimiento sostenido que ha tenido la movilidad empresarial, logística e institucional entre el centro del país y el Pacífico vallecaucano, una región clave para el comercio exterior colombiano.

“Buenaventura es estratégica para la economía nacional. Fortalecer esta ruta significa acompañar la dinámica portuaria, empresarial y social de una ciudad que cumple un papel fundamental en la competitividad del país. Nuestra operación aérea contribuye a conectar de manera más eficiente el Pacífico con el centro de Colombia”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA.

Se proyecta que viajeros corporativos, funcionarios públicos, operadores logísticos y residentes de la región aprovechen estas nuevas frecuencias. Los interesados podrán consultarlas en los canales oficiales de la aerolínea.

Buenaventura es clave para la economía colombiana, ya que concentra más del 40 % del comercio marítimo del país, con importantes actividades relacionadas al transporte de carga, la gestión portuaria, la inversión y los servicios asociados al comercio internacional.

“El fortalecimiento de esta operación no solo responde a una demanda creciente. Es una apuesta por consolidar corredores que inciden directamente en la integración productiva del país. Cada frecuencia adicional mejora la capacidad de respuesta del territorio”, concluyó Zuluaga Castaño.

