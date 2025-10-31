Satena estrena la ruta Bogotá - Nuquí: frecuencias y precio del tiquete

Satena busca dinamizar la economía del Pacífico con esta nueva ruta. Foto: Ministerio de Transporte

La aerolínea estatal Satena informó este jueves que inauguró una nueva ruta, la cual conecta a Bogotá con Nuquí.

Esta inició su operación hoy, 30 de octubre, y amplía la oferta de rutas que tiene Satena, la cual se caracteriza por llegar a territorios apartados. Con esta ruta, señala la aerolínea, se espera dinamizar la economía del Pacífico colombiano.

“Con esta nueva conexión directa entre la capital del país y Nuquí, Satena sigue cumpliendo su misión de conectar a Colombia desde el aire, acercando comunidades y promoviendo el turismo sostenible en territorios de alto valor natural y cultural”, dijo el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

Esta ruta será operada dos veces por semana: los jueves y los domingos. Las aeronaves son ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros.

Estos son los horarios:

● Jueves:

○ Bogotá – Nuquí: 7:35 a.m.

○ Nuquí – Bogotá: 9:26 a.m.

● Domingo:

○ Bogotá – Nuquí: 9:10 a.m.

○ Nuquí – Bogotá: 11:03 a.m.

Satena también informó que los tiquetes están disponibles con tarifas desde $252.000, a través de su página web oficial, y en $276.200 en los puntos de venta autorizados.

“Con esta nueva operación, la aerolínea fortalece su presencia en una región estratégica para la conectividad nacional, ampliando su cobertura aérea e impulsando el turismo, el comercio y la integración territorial. Nuquí se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos de Colombia por su exuberante selva, playas vírgenes y el avistamiento de ballenas, además de ser un referente del turismo comunitario y sostenible”, concluyó Satena.

