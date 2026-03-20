Satena lanza tarifas especiales en más de 36 rutas

Para Satena, este tipo de impulsos no solo favorecen al turismo, sino que también facilitan el acceso a servicios esenciales y la actividad económica local. Foto: Ministerio de Transporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Satena, la aerolínea estatal, anunció que durante los próximos días aplicará tarifas especiales en el marco del Día del Hombre.

Los descuentos estarán disponibles del 19 al 23 de marzo, y los tiquetes podrán ser utilizados para viajar entre el 1 de abril y el 31 de mayo en vuelos directos operados por Satena.

“La medida aplica en trayectos que conectan a Bogotá, Medellín (Olaya Herrera), Cali, Barranquilla y Cúcuta con destinos como Nuquí en el Pacífico; Arauca y Saravena en la Orinoquía; San Vicente del Caguán, Florencia y La Macarena en la Amazonía y el sur del país; así como Aguachica, Tolú, Corozal y Montelíbano en la región Caribe; y Pitalito, Ipiales, Puerto Asís y Ocaña en la región Andina, entre otros territorios donde la conectividad aérea cumple un papel determinante”, detalló.

El presidente de Satena, el mayor general Óscar Zuluaga, dijo que la aerolínea está cumpliendo con el propósito de conectar a los colombianos con los territorios donde el acceso no siempre es sencillo. “Más que una promoción, es una herramienta para facilitar la movilidad en regiones donde volar es una necesidad cotidiana”, afirmó.

Las tarifas especiales parten desde los COP 129.900, en rutas regionales como Medellín–Nuquí y Quibdó–Nuquí.

Para Satena, este tipo de impulsos no solo favorecen al turismo, sino que también facilitan el acceso a servicios esenciales y la actividad económica local.

“Seguiremos impulsando este tipo de estrategias que permiten acercar a los colombianos, fortalecer la presencia institucional en los territorios y garantizar que la conectividad aérea siga siendo un motor de desarrollo para las regiones más apartadas del país”, concluyó Zuluaga.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.