Satena quiere cerrar 2025 con más de 1,8 millones de pasajeros

Este ha sido un buen año para Satena. La reconocida aerolínea cerró el primer semestre del año con un resultado histórico al movilizar 700.675 pasajeros, lo que implicó un incremento del 21 % frente al mismo periodo del año pasado.

Para la empresa estatal, este comportamiento es muestra de la recuperación del sector aéreo, así como el rol protagónico que tiene la compañía en la integración de las regiones más apartadas.

De enero a junio del presente año, Satena operó 20.084 vuelos, lo que se traduce en un promedio de 1.647 mensuales.

“Estas operaciones han permitido conectar con regularidad territorios donde otras aerolíneas no llegan, en cumplimiento de su misión social. Actualmente, Satena cuenta con 156 rutas nacionales activas y una internacional, que se traducen en 820 frecuencias semanales”, precisó la empresa.

Según lo explicado por el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, el crecimiento que ha logrado la aerolínea no solo se mide en el número de pasajeros transportados, sino en la conectividad que han logrado en regiones que históricamente han estado separadas.

Este crecimiento también ha demandado nuevas inversiones. Durante el primer semestre del año, Satena incorporó a su flota dos aeronaves DHC-6-400 Twin Otter, con capacidad para 19 pasajeros, diseñadas especialmente para operar en pistas no preparadas de menos de 800 metros.

Las mejoras también se evidenciaron en 18 nuevas rutas en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Nariño y Arauca.

“Rutas como Popayán–Ipiales, Medellín–Caucasia, Quibdó–Pizarro, Medellín–San Gil y Cúcuta–Tibú, entre otras, han tenido una recepción positiva en sus regiones, con ocupaciones crecientes gracias al diseño de estrategias comerciales adaptadas a las dinámicas locales”, señaló Satena.

Satena también informa que ha logrado conectar 26 de los 32 departamentos del país, beneficiando a más de 1.271.000 personas durante el último año.

“La conectividad que ofrecemos transforma realidades: permite que una mujer acceda a una cita médica en la capital, que un niño pueda asistir a su tratamiento o que un emprendedor del Amazonas llegue a una feria comercial en Bogotá. Eso es lo que nos mueve”, destacó el Mayor General Zuluaga.

Es así como la empresa planea cerrar este año con más de 1.850.000 pasajeros movilizados, lo que implicaría un crecimiento del 32 % frente al primer semestre de 2025.

Sumado a lo anterior, la aerolínea se ha puesto la meta de abrir 17 nuevas rutas nacionales y una internacional,con destinos que buscan conectar el oriente, sur y litoral Pacífico del país.

Para todo esto, se deben incorporar otras 3 aeronaves ATR 72 y 3 DHC-6-400 Twin Otter, ampliando así la capacidad operativa en vuelos de corta y mediana distancia.

