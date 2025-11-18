Se abren 1.250 vacantes para trabajar en el exterior en 2026: así puede aplicar

Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

En un país donde el salario no suele alcanzar y las oportunidades formales escasean, para muchos colombianos trabajar fuera se volvió una salida pragmática (y siempre latente).

En 2026 habrá una nueva puerta abierta: 1.250 vacantes en Estados Unidos, Europa y Polonia, según confirmó Work & Travel, organización con 16 años de trayectoria en intercambio laboral y cultural.

La convocatoria, que inicialmente era más corta, fue ampliada hasta el sábado 28 de noviembre para permitir que más personas se inscriban.

Las vacantes están distribuidas en dos programas: 500 cupos laborales en Polonia para hombres y mujeres, y 750 plazas como Au Pair para mujeres jóvenes que quieran vivir un año con una familia en Estados Unidos o Europa.

Trabajo en Polonia

Para quienes buscan empleo formal sin necesidad de dominar un idioma europeo, Polonia se volvió una opción recurrente en los últimos tres años.

El programa que opera Work & Travel incluye:

500 vacantes para personas entre 18 y 55 años.

Sectores como ornamentación, fabricación de placas de concreto, construcción y manipulación de alimentos.

Beneficios básicos como alojamiento, seguro médico, coordinadores hispanohablantes y acompañamiento legal durante todo el proceso.

En una economía como la colombiana, donde la informalidad supera el 55 % en varias ciudades, estos puestos representan empleos estables con contrato y protección laboral.

Sin embargo, trabajar en Europa implica adaptación cultural, clima más extremo y exigencias físicas o técnicas dependiendo del sector.

Au Pair en Estados Unidos y Europa

El segundo bloque de vacantes, que suele tener mayor demanda entre mujeres jóvenes, ofrece 750 cupos para programas Au Pair. En la práctica, consiste en cuidar niños viviendo con una familia anfitriona durante un año, con contrato y beneficios definidos.

Destinos: Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria y Bélgica.

Requisitos clave: ser mujer entre 18 y 26 años y contar con un nivel intermedio de inglés, alemán o francés (la ONG ofrece apoyo para alcanzarlo).

Beneficios destacados:

300 becas completas para Estados Unidos, que incluyen tiquetes y un bono de USD 500.

450 subsidios para Europa, que cubren hasta el 80 % del valor del programa.

Bonificación mensual de EUR 280, además de vivienda, alimentación y seguro médico.

¿Cómo postularse?

La inscripción está abierta hasta el 28 de noviembre.

Los detalles oficiales, costos, subsidios y formularios están disponibles en:

www.workandtravelaupair.org

WhatsApp 300 814 1365

Teléfono 310 762 4337

Correo info@workandtravelaupair.org

El formulario de inscripción cuesta COP 20.000 para residentes en Bogotá y COP 27.000 para quienes vivan en otras ciudades.

La DIAN también tiene vacantes abiertas

La DIAN entra al cierre de 2025 con una convocatoria pública de empleo masiva. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió oficialmente el proceso de selección DIAN 2676, que busca fortalecer la planta de personal y proveer cargos técnicos y profesionales en todo el país.

Este es un concurso de méritos que define quiénes ingresarán y quiénes ascenderán en una de las entidades más estratégicas del Estado. En total, más de 2.200 plazas serán asignadas en este proceso.

Las vacantes van desde un salario mínimo a más de siete, según el cargo y la experiencia.

