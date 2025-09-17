Se acentúa la guerra: China pide a sus empresas dejar de comprar chips de Nvidia

Nvidia domina el mercado de chips esenciales para el desarrollo y la operación de servicios de IA en empresas como OpenAI y Meta Platforms Inc. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El regulador del ciberespacio de China ha ordenado a empresas, incluida Alibaba Group Holding Ltd., que detengan los pedidos de RTX Pro 6000D de Nvidia Corp., un semiconductor para estaciones de trabajo que puede reutilizarse para aplicaciones de inteligencia artificial.

Se le ordenó esta semana a las empresas que suspendieran las pruebas del chip y cancelaran los pedidos existentes, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas debido a que la decisión no es pública. Varias empresas habían indicado antes de la directiva que comprarían decenas de miles de semiconductores, diseñados por Nvidia para evitar la imposición de restricciones estadounidenses a las ventas de chips de IA avanzados a China, según un informe anterior del Financial Times.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2,7% en las operaciones en Estados Unidos, mientras que las acciones de su rival Advanced Micro Devices Inc. cayeron casi un 1%.

Esta medida marca el último paso de Pekín para reducir la dependencia del hardware de Nvidia y fomentar las alternativas nacionales, al tiempo que China protesta contralas restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos, que han impedido a sus empresas comprar los mejores chips y equipos de fabricación extranjeros. Estas restricciones, que abarcan una gama de productos más allá de los procesadores de Nvidia, han sido un tema central de las actuales negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.

La Casa Blanca, que se prepara para una llamada el viernes entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, no hizo comentarios sobre la decisión de China sobre Nvidia. Se espera que las conversaciones entre ambos líderes aborden diversos temas polémicos, incluido un nuevo acuerdo para mantener TikTok en funcionamiento en Estados Unidos.

Los portavoces de Alibaba y de la embajada china en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Mientras tanto, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, expresó su disgusto por las restricciones de la RTX Pro 6000D.

“Estoy decepcionado con lo que veo, pero tienen agendas más amplias que resolver entre China y Estados Unidos”, declaró Huang a la prensa en una rueda de prensa en el Reino Unido, donde acompaña a Trump en una visita de Estado. “Solo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo desea”.

Nvidia domina el mercado de chips esenciales para el desarrollo y la operación de servicios de IA en empresas como OpenAI y Meta Platforms Inc., y las empresas chinas aún codician su hardware a pesar de los avances en alternativas nacionales. El fabricante de chips ha presionado a la administración Trump para que flexibilice los controles de exportación que han obstaculizado su capacidad de vender a clientes en el país asiático.

Estas restricciones, que datan de 2022, se diseñaron para impedir que China accediera a inteligencia artificial avanzada que podría otorgarle una ventaja militar. Washington ha endurecido los controles en repetidas ocasiones, lo que ha llevado a Nvidia a diseñar nuevos chips para China que cumplen con los requisitos estadounidenses.

Esto incluye la RTX Pro 6000D, parte de una serie de productos que no se considera una de las ofertas estrella de Nvidia. El chip está diseñado para estaciones de trabajo que pueden gestionar diseño gráfico o desarrollo de productos, pero puede reutilizarse para su uso en centros de datos de IA, con algunas concesiones en el rendimiento.

También existe una versión de servidor de la RTX Pro 6000D, diseñada para su implementación en salas de datos corporativas más pequeñas, no en las enormes matrices para las que están diseñadas las otras versiones más potentes del chip Blackwell. Si bien ninguno de estos mercados representa una gran fuente de ingresos para Nvidia, la decisión de Pekín limita aún más las opciones para los clientes chinos.

Nvidia también ofrece a los clientes chinos un chip diseñado específicamente para gestionar cargas de trabajo de IA: el H20. Este acelerador, que se estrenó el año pasado, es menos potente que los procesadores de IA de gama alta de Nvidia, pero es especialmente adecuado para la inferencia de IA, la etapa en la que los modelos reconocen patrones y extraen conclusiones. Los funcionarios de Trump restringieron las ventas de H20 a China en abril, para posteriormente aprobar licencias para la venta de dichos procesadores, a cambio de una comisión del 15 % de los ingresos.

Pero tan pronto como Nvidia logró que Washington volviera a su lado, Pekín expresó su oposición. Las autoridades chinas han desalentado a las empresas a utilizar el chip H₂O, una recomendación que, aunque no llega a ser una prohibición total, ha tenido un efecto disuasorio. Nvidia, a pesar de haber obtenido la autorización oficial de Washington para algunas exportaciones de H₂O, no ha ejecutado esos envíos, según declaró la compañía la semana pasada.

Los clientes chinos de Nvidia quieren asegurarse de que el gobierno chino también reciba una excelente recepción en cuanto a la entrega de H₂O, declaró la directora financiera Colette Kress en una conferencia de Goldman Sachs. “Pero creemos que existe una gran posibilidad de que esto ocurra”.

Aun así, Pekín ha seguido adoptando una postura firme. Esta semana, China dictaminó que Nvidia violó las leyes antimonopolio con la adquisición de Mellanox Technologies Ltd. por 7000 millones de dólares en 2020, lo que incrementó la presión sobre las empresas estadounidenses. Días antes, Pekín también anunció el inicio de una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses como Texas Instruments Inc.

“China claramente prefiere desarrollar la IA a su propio ritmo con una pila tecnológica nacional. Es mejor afrontar el reto ahora que depender de la tecnología estadounidense, que puede restringirse a voluntad”, declaró Vey-Sern Ling, director general de Union Bancaire Privée. Sin embargo, si bien la última medida de Pekín demuestra confianza en las cadenas de suministro locales, añadió, también es probable que siga siendo una moneda de cambio en las negociaciones comerciales.

Los reguladores de Beijing tomaron su decisión más reciente debido a una creciente sensación de que los chips nacionales han ganado sofisticación, informó el FT el miércoles, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Huawei Technologies Co. ha liderado el desarrollo de chips de IA para el mercado nacional, mientras que empresas emergentes como Cambricon Technologies Corp. también han avanzado. Empresas como Alibaba y Baidu Inc., interesadas en reducir su dependencia de chips extranjeros, están desarrollando sus propias alternativas nacionales. Alibaba ha conseguido un cliente de alto perfil en el segundo operador de telefonía móvil más grande de China para sus chips de IA “T-Head”, lo que sugiere que las incipientes iniciativas del líder tecnológico chino en el sector de los semiconductores están cobrando impulso en su mercado local.

