Se acerca la COP28: ¿qué es y por qué es importante?

Los Emiratos Árabes Unidos están bien preparados para gestionar un evento gigantesco con muchas habitaciones de hotel en Dubai y uno de los aeropuertos mejor conectados del mundo. Foto: Pixabay

Los líderes mundiales se reunirán para las conversaciones anuales sobre cambio climático en Dubai en diciembre. En la agenda : la reducción gradual -o incluso la eliminación- de los combustibles fósiles, un objetivo global para ayudar al mundo a adaptarse a fenómenos climáticos extremos, el comercio de emisiones de carbono y un nuevo fondo para pagar las pérdidas y los daños causados por el calentamiento global.

Este año se han vuelto a ver los efectos devastadores del cambio climático en el planeta. La temporada de verano en el hemisferio norte fue la más cálida jamás registrada a nivel mundial. Al menos 5.000 personas murieron en Libia a causa de la tormenta mediterránea Daniel en septiembre, mientras que un incendio forestal en la isla hawaiana de Maui mató al menos a 115 personas.

¿Cuándo es la COP28?

Comienza el jueves 30 de noviembre y finalizará el martes 12 de diciembre. Si bien las conversaciones están programadas para durar quince días, se sabe que se prolongan uno o dos días más mientras los delegados discuten sobre el lenguaje final del comunicado.

¿Dónde se celebra la COP28?

Este año la presidencia rotatoria la ostentan los Emiratos Árabes Unidos y la COP28 se celebrará en la Expo City de Dubái.

Si bien surgieron sorpresas cuando uno de los mayores productores de petróleo del mundo fue seleccionado para liderar las conversaciones, los Emiratos Árabes Unidos argumentan que están en una posición fuerte para convencer a otros países ricos en petróleo y gas de ir más lejos y más rápido en la reducción de emisiones.

¿Qué es la COP28?

Es la reunión anual de casi 200 países, organizada por las Naciones Unidas, para discutir formas de evitar el cambio climático provocado por el hombre y adaptarse al calentamiento de las temperaturas. Las conversaciones llevan 28 años, por lo que las de este año reciben el nombre técnico de 28ª Conferencia de las Partes en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La idea original hace tres décadas era crear un proceso multilateral en el que todos tuvieran la misma voz sobre cómo el mundo debería reducir mejor los gases de efecto invernadero. En realidad, existen divisiones persistentes entre los países ricos y pobres. Los países en desarrollo argumentan que los países desarrollados se enriquecieron durante el último siglo mediante la creación de industrias basadas en combustibles fósiles, y que deberían poder hacer lo mismo.El proceso de la COP logró un acuerdo decisivo en París en 2015, cuando todos los países acordaron por primera vez garantizar que los aumentos de temperatura se mantengan muy por debajo de los 2 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales y establecieron un objetivo ambicioso para garantizar que el calentamiento no supere los 1,5 grados Celsius. C. Lograr eso significa que las emisiones deberían caer a “cero neto” para mediados de siglo. Si bien el Acuerdo de París fue un momento histórico, los países han luchado por cumplirlo. Cada miembro debe hacer promesas que demuestren cómo contribuirá con su parte justa para mantener las temperaturas bajo control. Pero esos planes no son lo suficientemente buenos. Este año, los países realizarán su primer balance oficial de los avances logrados hasta el momento.

¿Cuántas personas asistirán a la COP28?

Se espera que la cumbre de este año sea la más grande hasta la fecha y se espera que asistan más de 70.000 personas. Los Emiratos Árabes Unidos están bien preparados para gestionar un evento gigantesco con muchas habitaciones de hotel en Dubai y uno de los aeropuertos mejor conectados del mundo. Tanto la COP21 en París como la COP26 en Glasgow en 2021 tuvieron más de 40.000 participantes registrados, mientras que 33.000 personas se registraron para asistir a la reunión del año pasado en Egipto.

¿Quién puede asistir a la COP28?

En el corazón de la COP28 están los negociadores: funcionarios de 197 países, que pasan dos semanas encerrados a puerta cerrada discutiendo los detalles de los acuerdos que se supone impulsarán acciones para abordar el cambio climático. Los negociadores suelen estar acompañados por sus ministros y, a veces, por jefes de Estado que pueden ayudar a sellar un acuerdo. Lograr un consenso es clave para el proceso de la COP. Todos los países tienen la misma voz, independientemente de su tamaño.Pero no son sólo los gobiernos los que asisten. También acuden miembros de grupos de la sociedad civil y empresas para hacer oír sus casos al margen del evento. Y, por supuesto, el sitio está repleto de periodistas que informan sobre lo que está sucediendo en el resto del mundo.

¿Por qué es importante la COP28?

Este es el primer año desde que se firmó el Acuerdo de París en 2015 en el que los países harán un balance del progreso que están logrando para abordar el cambio climático. Ya sabemos la respuesta: que no están yendo lo suficientemente rápido a la hora de reducir las emisiones al ritmo prometido por París. Se supone que la revisión presionará a los países para que aceleren las cosas.Después de la COP28, los países tendrán hasta 2025 para presentar nuevos planes nacionales para luchar contra el cambio climático, lo que realmente determinará si el mundo va en la dirección correcta. Algunos países más ricos, particularmente en Europa, están presionando para que se cumplan compromisos más estrictos, como la eliminación gradual de los combustibles fósiles y el “pico” de emisiones (evitar que aumenten) para 2025. Ésa es una gran petición para muchos países en desarrollo, como India, que consideran que los combustibles fósiles como crucial para el crecimiento de sus economías.La COP de este año también será crucial para la financiación climática. Los países ricos ahora han cumplido su promesa de movilizar 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los países pobres a enfrentar los peores impactos del cambio climático. Pero esa es una cantidad pequeña en comparación con los 2,5 billones de dólares por año que se necesitarán para 2030. Los negociadores buscarán llegar a un acuerdo sobre un nuevo objetivo colectivo posterior a 2025 para el financiamiento climático. Inicialmente, se pidió a las naciones ricas responsables de la mayor parte de las emisiones históricas que contribuyeran, pero ahora países como Ghana están pidiendo que se amplíe el grupo de contribuyentes para incluir a economías importantes como China, la mayor fuente mundial de gases que calientan el clima.

Los primeros días de la COP28 también verán una avalancha de anuncios por parte de los líderes mundiales sobre cómo abordar las potentes emisiones de metano del petróleo y el gas, hacer que la agricultura y la producción de alimentos sean más sostenibles y triplicar la capacidad de energía renovable. También se espera que el país anfitrión anuncie un fondo multimillonario para invertir en tecnologías respetuosas con el clima.

¿Está la COP28 destinada a ser un fracaso?

Un verdadero fracaso de la COP se produce cuando no se puede acordar ningún progreso al final de las dos semanas. Esto sucedió en Madrid en 2019, cuando la COP25 terminó en un fracaso cuando las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre un texto final en muchas áreas. La COP21 en Copenhague en 2009 también fue considerada un fracaso. Los negociadores no pudieron llegar a un acuerdo vinculante para reducir los gases de efecto invernadero que supuestamente reemplazaría al Protocolo de Kioto, que expiró en 2012.Pero incluso si se acuerda un texto final, muchos países, particularmente las pequeñas naciones insulares, seguirán considerándolo un fracaso. a menos que se comprometa a utilizar un lenguaje contundente en torno a la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C. El riesgo este año es que el presidente de la COP no sea visto como lo suficientemente imparcial como para negociar un acuerdo con todas las partes.Está empezando a parecer que los mayores emisores del mundo podrían estar de humor para llegar a un acuerdo. Los líderes de China y Estados Unidos acordaron un acuerdo a mediados de noviembre para intensificar la acción climática, respaldar los esfuerzos globales para triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, acelerar la construcción nacional de energía verde para reemplazar el carbón, el petróleo y el gas, y promover la cooperación. limitar las emisiones de óxido nitroso y metano, dos gases de efecto invernadero particularmente perniciosos.

¿Quién es el presidente de la COP28?

Los Emiratos Árabes Unidos han nombrado al Dr. Sultan Ahmed Al Jaber presidente de la COP28. También dirige el productor estatal de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi National Oil Co., y eso ha llevado a muchos activistas ambientales a cuestionar si puede permanecer imparcial a medida que las negociaciones se intensifican en el transcurso de la conferencia. Sus partidarios señalan que también preside Masdar, la empresa estatal de energías renovables y uno de los principales desarrolladores solares del mundo. El trabajo de Al Jaber es reunir a los 197 partidos, utilizando sus habilidades diplomáticas para ayudar a los países a superar sus divisiones y lograr un acuerdo final sobre la línea.

