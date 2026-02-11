¿Se agotó el rebote? Bitcoin pierde fuerza llegó a estar por debajo de los USD 67.000

La criptomoneda más grande cayó por debajo de los $67,000, antes de moderar su caída durante la jornada bursátil de Nueva York el miércoles. Foto: AFP - DALE DE LA REY

La correlación de Bitcoin con las acciones continuó divergiendo, con la criptomoneda original cayendo mientras que las acciones estadounidenses subieron ligeramente después de un informe de empleo estadounidense más fuerte de lo esperado, lo que sugiere que la confianza de los inversores aún no se ha recuperado de la caída de este año en los precios de los activos digitales.

La criptomoneda más grande cayó por debajo de los $67,000, antes de moderar su caída durante la jornada bursátil de Nueva York el miércoles. Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó hasta un 5.3%, alcanzando un mínimo intradía de $1,902.

“Bitcoin ha caído por debajo de los 67.000 $, registrando su tercera vela bajista diaria”, declaró Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro Group, en una nota. “Del repunte de más del 20 % desde los mínimos del viernes, solo se mantiene algo más de la mitad”.

El viernes, la moneda digital original aumentó más que nunca en casi tres años, recuperando casi todas las pérdidas registradas durante el colapso del mercado de criptomonedas del jueves que había arrastrado al token más del 50% desde su pico de octubre.

“Sospechamos que el mínimo de $60,000 de la semana pasada, creado sobre volúmenes masivos, es un mínimo de tipo capitulación; sigue siendo difícil encontrar un catalizador claro para un repunte sostenido”, dijo Tony Sycamore, analista de IG Australia.

Los datos de empleo de enero refuerzan la inclinación de los funcionarios de la Reserva Federal a mantener las tasas de interés sin cambios por ahora, ya que los operadores han pospuesto su calendario para el próximo recorte de tasas de junio a julio. Históricamente, los recortes de tasas se han considerado un catalizador positivo para Bitcoin, ya que generalmente aumentan la demanda de activos de mayor riesgo y mayor rentabilidad.

“La aceleración de la caída de precios a 60.000 dólares sin los correspondientes picos de volumen sugiere una cartera de pedidos reducida y una falta de convicción de los compradores en niveles intermedios”, escribió el analista de Kaiko, Laurens Fraussen, en una nota. “Esto crea vulnerabilidad a una mayor caída ante una presión de venta moderada”.

