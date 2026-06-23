¿Se está desinflando el boom de la IA? Las bolsas mundiales registran fuertes caídas

El anunció trajo a colación los temores de los inversores sobre las valoraciones del sector y la rentabilidad futura de sus grandes inversiones para desarrollar la inteligencia artificial. Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

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Las principales bolsas mundiales acusaban caídas abultadas este martes a causa de una oleada de ventas de acciones tecnológicas, ante las dudas sobre la rentabilidad de la IA y las enormes valorizaciones de las empresas del sector.

El índice surcoreano Kospi fue el más golpeado del día por las pérdidas de los colosos de los semiconductores SK hynix y Samsung, tras las fuertes bajas que también registró Wall Street la víspera.

El Kospi de Seúl cerró con una baja de 9,9%, y las acciones de SK hynix y Samsung cedieron más de 12%.

También en Asia, la bolsa de Tokio cerró con una caída de 3,55% y la de Taipéi perdió 1,34%.

En Europa, hacia las 11H20 GMT, Fráncfort perdía 1,16%, Milán 1,30%, París 0,75% y Londres 0,49%.

En Wall Street, el contrato a futuro en el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, retrocedía 2,71%. El del índice ampliado S&P 500 caía 1,38% y el Dow Jones, 0,53%.

Las bajas se dieron tras el desplome la víspera de las empresas tecnológicas en Nueva York, donde SpaceX de Elon Musk sucumbió más de 16% y Amazon se hundió casi 5%.

El clima negativo de los mercados fue más fuerte que las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los analistas señalaron que las firmas tecnológicas explican esta desconfianza de los inversores.

Las caídas de las bolsas “parecen reflejar que las acciones de semiconductores en Corea del Sur habían subido demasiado y demasiado rápido, lo que generó una venta agresiva de inversores extranjeros e instituciones domésticas”, comentó a la AFP Joo Won, jefe de investigación económica del Hyundai Research Institute.

Fuerte valorización

El ánimo de los mercados se está viendo lastrado por “la corrección de los valores tecnológicos”, resumió John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

La caída de las acciones en Nueva York se produjo después del anuncio de SpaceX de que se endeudará por hasta 20.000 millones de dólares, lo que indica que su “reciente salida a la bolsa no bastó para colmar las necesidades de financiación de la empresa”, destacó Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

El anunció trajo a colación los temores de los inversores sobre las valoraciones del sector y la rentabilidad futura de sus grandes inversiones para desarrollar la inteligencia artificial.

Las inquietudes suscitadas por la marcha de dos de sus especialistas en inteligencia artificial, que se incorporan a sus competidores, han lastrado aún más a Alphabet, la casa matriz de Google, que el lunes se dejó un 5,02%.

Las empresas de semiconductores, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de inteligencia artificial, caían en las distintas plazas bursátiles.

Además de la caída de los gigantes tecnológicos de Asia, en Europa se observan fuertes bajas de Infineon, que cedía 5,39% en Fráncfort, mientras ASML perdía 4,90% en Ámsterdam y STMicroelectronics bajaba 7,77% en París.

El sector tecnológico ha sido el principal motor de los mercados bursátiles los últimos meses.

De forma más general, “los inversores están recogiendo algunos beneficios” después de un “auge espectacular”, consideró Plassard.

El otro gran foco de atención de los mercados los últimos meses ha sido la guerra en Oriente Medio, que pareció encaminarse a una salida con las negociaciones del fin de semana entre Washington y Teherán.

El petróleo continuó en baja el martes. Hacia las 11H10 GMT, el barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, permanecía estable (-0,04%) a 77,87 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, también estaba en equilibrio (-0,03%) a 73,84 dólares.

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